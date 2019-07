Wróciłeś z wakacji? Odczekaj 40 minut, zanim wejdziesz pod prysznic

Po długiej podróży powrotnej z wakacji każdy z nas marzy o tym, by niezwłocznie wejść pod prysznic. Jednak specjalista w dziedzinie mikrobiologii z jednego z brytyjskich szpitali zaleca, by nie robić tego od razu. Bazując na własnym przykładzie radzi, by najpierw włączyć wodę na 20 minut, a następnie odczekać kolejne 20. A wszystko to w celu uniknięcia zakażenia groźną bakterią.

40 minut uratuje ci życie?

Zdaniem dra Makina podczas długotrwałej nieobecności w domu, a co za tym idzie – braku korzystania z łazienki, woda zgromadzona w obrębie słuchawki prysznica staje się podatna na rozwój bakterii, a przez to również toksyczna. Mnożą się tam bakterie z gatunku legionella, które mogą przyczynić się do zachorowania na ciężkie zapalenie płuc oraz dysfunkcji w pracy różnych organów w ciele.

W rozmowie z „Daily Mail”, powołując się na własny przykład naukowiec podał, że zanim weźmie kąpiel zakrywa jedną ręką nos i usta, a drugą włącza dopływ wody do prysznica. Następnie opuszcza łazienkę na 20 minut. Po upływie tego czasu wyłącza płynącą wodę i wychodzi na kolejne 20 minut.

Legionella w natarciu

Najkorzystniejszymi warunkami do rozkwitu bakterii legionelli jest wodne środowisko i temperatury z przedziału 20-45 stopni Celsjusza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w jednym z raportów alarmuje, że ryzyko zachorowania na tzw. chorobę legionistów jest wyższe w przypadku osób korzystających z prysznica w porównaniu do zwolenników kąpieli w wannie. Na rozwój bakterii narażone są również ogrodowe systemy nawadniające, w tym węże oraz zraszacze.