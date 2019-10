Śpisz na lewym boku? To ma znaczenie dla twojego zdrowia

Sen to dla naszych ciał szansa na usunięcie toksyn i regenerację po wydarzeniach minionego dnia. Wszelkie właściwości regeneracyjne i zdrowotne snu można polepszyć – lub pogorszyć – poprzez wybór pozycji do spania.

Jak to, w jakiej pozycji śpisz, wpływa na twoje zdrowie?

Jakość snu i pozycja, jaką wówczas przybierasz, mają znaczący wpływ na ogólne zdrowie fizyczne, zdrowie serca i kondycję psychiczną. Z reguły spanie na brzuchu jest jedną z najgorszych pozycji, jeśli chciałbyś się dobrze wyspać. Taka pozycja czasami bywa nawet związana z SIDS (syndromem nagłej śmierci niemowlęcia).

Spanie na plecach jest lepszym wyborem, jednak może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z problemami z oddychaniem lub bólem pleców.

Dlatego też spośród dostępnych opcji zostaje jeszcze spanie na boku. I to będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać.

Spanie na boku jest lepsze

„Journal of Neuroscience” opublikował badanie, które wykazało, że spanie na bocznej części ciała pozwala łatwiej usuwać toksyny z mózgu. Zmniejsza to gromadzenie się blaszek miażdżycowych na obszarze mózgu, których obecność w tych partiach jest związana z chorobą Alzheimera. Nagromadzenie odpadów chemicznych w mózgu, takich jak beta amyloid, może przyczyniać się do rozwoju nie tylko Alzheimera, ale także innych zwyrodnieniowych stanów neurologicznych, takich jak demencja.

Wielu lekarzy mówi kobietom w ciąży, aby spały na swoim lewym boku. Mówi się, że ta pozycja poprawia przepływ krwi do serca, macicy, nerek, a także do organizmu twojego rozwijającego się dziecka. Ponadto taka pozycja podczas snu odciąża wątrobę.

Pacjenci cierpiący na chorobę refluksową przełyku śpią także na lewym boku, aby zminimalizować jej objawy. W pewnych kręgach okołomedycznych lewą stronę ciała nazywa się „dominującą stroną limfatyczną”. Uważa się w związku z tym, że spanie na tej stronie pozwala na lepsze odfiltrowanie toksyn z węzłów chłonnych.

Co daje spanie na lewym boku?

Okazuje się, że spanie na lewym boku pozwala dzięki grawitacji lepiej przemieszczać niestrawione resztki pokarmowe z jelita cienkiego do jelita grubego, a następnie do okrężnicy, dzięki czemu rano możesz łatwiej pozbyć się ich z organizmu.

Serce, znajdujące się po lewej stronie ciała, lepiej pompuje krew do aorty, która uchodzi z górnej części serca w lewą stronę. Poza tym śledziona, która również znajduje się po lewej stronie ciała, również pracuje lepiej. Konkretniej, to właśnie dlatego umożliwiony jest lepszy tzw. drenaż limfatyczny. Śledziona, oprócz filtrowania limfy, filtruje także krew. Grawitacja pozwala lepiej spływać limfie do śledziony.

Na bezdech senny cierpi 2,5 mln Polaków. Tylko niewielki odsetek ma zdiagnozowaną chorobę