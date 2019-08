Ból w lewym boku – co może oznaczać?

Lekki, silny, kłujący – ból w boku może przybierać różne nasilenie i mieć odmienny charakter. Jeżeli nawraca, trzeba skonsultować się z lekarzem i wykonać badania w celu oceny stanu i funkcjonowania m.in. narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej. Jakie choroby mogą powodować ból w lewym boku?

Dlaczego boli w boku?

Ból w boku lewym lub prawym może wskazywać na to, że procesem chorobowym zostały objęte narządy wewnętrzne. Nie zawsze jest on związany z typowymi chorobami, bo może być także objawem przejściowej dolegliwości np. ze strony układu pokarmowego lub efektem nadwyrężenia mięśni.

Ból w boku często zdarza się także osobom, które przesypiają całą noc na którymś z boków – wówczas pojawia się on jeszcze w czasie snu lub po przebudzeniu i mija po rozruszaniu zastanych mięśni i rozprostowaniu kręgosłupa.

W większości przypadków epizodyczny, krótkotrwały i mijający bez konieczności sięgania po środki przeciwbólowe ból w lewym boku nie jest powodem do zmartwień. Problem pojawia się wówczas, gdy ból zaczyna częściej dokuczać, przybiera na sile lub dołączają do niego inne objawy np. spadek masy ciała, gorączka i biegunka.

Czego objawem może być ból w lewym boku lub ból po lewej stronie brzucha?

Ból w lewym boku może być objawem wielu chorób, które dotyczą bezpośrednio narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej. Dolegliwości bólowe, które odczuwane są po lewej stronie, może powodować niestrawność i inne problemy żołądkowe, a także, m.in. choroby śledziony, choroby trzustki i choroby nerek. Ważne: ból w lewym boku może także być objawem schorzeń serca oraz objawem zawału lub wskazywać na tętniaka aorty brzusznej – w tym przypadku może towarzyszyć mu uczucie pulsowania.

Warto wiedzieć, że ból w boku może też być objawem schorzeń kręgosłupa lub przeciążenia mięśni. Często lokalizuje się on w konkretnym miejscu, nie dlatego, że tam występuje schorzenie, ale ze względu na promieniowanie bólu, które może powodować neuralgia, czyli nerwoból.

Ból w lewym boku – przyczyny

Lokalizacja bólu oraz jego charakter, nasilenie, a także sytuacje, w których się on pojawia, mogą przyśpieszyć diagnozę.

1. Ból w lewym boku nad biodrem

Ból w lewym boku, który zlokalizowany jest w przestrzeni nad biodrem, ale pod ostatnim żebrem najczęściej ma związek z chorobami trzustki. Może zwiastować zapalenie trzustki lub inne choroby tego narządu, dlatego wymaga konsultacji lekarskiej. W przypadku chorób trzustki najczęściej mamy do czynienia z bólem o charakterze kłującym lub piekącym, który przybiera duże nasilenie; mogą mu towarzyszyć wymioty, nudności, a także osłabienie.

Ból nad biodrem w okolicy lewego boku może być też spowodowany przez schorzenia nerek – wówczas promieniuje do drugiej nerki oraz skrzywieniem kręgosłupa, które spowodowane jest przybieraniem niewłaściwej pozycji np. w czasie siedzenia – wówczas ból promieniuje do góry oraz w dół do pośladka lub nogi.

2. Ból w lewym boku z tyłu

Ból w lewym boku, który promieniuje do pleców, może być objawem schorzeń nerek oraz kręgosłupa. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z bólem o charakterze pulsującym, który mija po przyjęciu pozycji leżącej, co świadczy o schorzeniach nerek oraz z bólem ciągłym, który nasila się podczas leżenia i aktywności – w tym przypadku najprawdopodobniej objawy bólowe powoduje chory kręgosłup.

Ból w lewym boku z tyłu często występuje u kobiet, które cierpią na schorzenia ginekologiczne – może powodować go np. endometrioza.

3. Ból w podbrzuszu po lewej stronie

Ból w lewym podbrzuszu to częsty objaw schorzeń jajników oraz innych schorzeń ginekologicznych. Często towarzyszy miesiączce; w ciąży może świadczyć o kamicy nerkowej, która u kobiet ciężarnych daje nieco inne objawy. W przypadku kobiet ciężarnych każdy ból brzucha oraz ból w prawym lub lewym boku zawsze wymagają szybkiej konsultacji lekarskiej.

Co jeszcze może oznaczać ból w lewym boku? Może się on wiązać m.in. z chorobami śledzony, chorobami żołądka oraz różnymi dolegliwościami żołądkowymi, ze wzdęciami, kolą jelitową oraz zespołem jelita drażliwego. Przyczyn może być jeszcze więcej, więc nie warto czekać i należy udać się do lekarza, bo nawracające bóle w boku mogą wymagać wnikliwej diagnostyki.