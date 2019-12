Portal z dietami, środy z profilaktyką, akcja „Nie cukrz”, czyli jak NFZ walczy z cukrzycą

Wiele osób może się zdziwić, jak bardzo Narodowy Fundusz Zdrowia ostatnio się zmienia - m.in. interesuje się i inwestuje w profilaktykę. Jakie akcje obecnie prowadzi NFZ, jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy?

Od kilku miesięcy działa Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, które scaliło prowadzone już wcześniej akcje związane z promocją zdrowia lub profilaktyką zdrowotną. Jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy, to warto zwrócić uwagę na portal diety.nfz.gov.pl. Umieszczamy na nim propozycje jadłospisów opartych o dietę DASH, która obecnie jest uważana za najzdrowszą dietę świata. Ma rekomendacje towarzystw naukowych, m.in. diabetologicznego, kardiologicznego, nadciśnienia tętniczego. Na portalu diety.nfz.gov.pl mamy plany żywieniowe w oparciu o dietę DASH. Można to nazwać dietoprofilaktyką: modele diet są przeznaczone zarówno dla osób zdrowych, jak z niewielkim nadciśnieniem tętniczym czy stanem przedcukrzycowym.

Niedługo uruchomimy również dietoterapię, czyli będziemy pokazywać jadłospisy dla osób chorujących m.in. na cukrzycę. Będą to również jadłospisy bazujące na diecie DASH. Będą też w ramach dietoterapii diety DASH Senior w dwóch kalorycznościach, potem DASH Osteoporoza, DASH Hashimoto.

Jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą, to dobrą tradycją stały się organizowane przez nas „środy z profilaktyką”, które są poświęcone różnym chorobom, m.in. cukrzycy. Mniej więcej jedna środa w miesiącu jest poświęcona profilaktyce cukrzycy.

Jakie badania można wykonać podczas środy z profilaktyką w NFZ, jeśli chodzi o profilaktykę cukrzycy?

Wykonujemy m.in. badania poziomu cukru we krwi. Pacjenci wypełniają też ankiety ryzyka cukrzycy, co jest podstawą edukacji. Uruchomiliśmy również stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia - docelowo będą one we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ. Chcemy współpracować z organizacjami pacjneckimi, diabetologiami, ze specjalistami zajmującymi się aktywnością fizyczną. Chcemy edukować osoby w różnym wieku, także osoby starsze, które jeszcze nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą.

NFZ prowadzi też akcję „Nie cukrz”. Ma ona na celu uświadomienie, jak bardzo cukier szkodzi?

Kampania „Nie cukrz” jest głównie skierowana do osób młodych, ponieważ to one zjadają najwięcej cukru, przede wszystkim cukru ukrytego. Badania pokazują, że Polacy zjadają ok. 50 kg cukru rocznie. Co prawda mniej dosładzamy herbatę, kawę czy kompot - i to jest bardzo pozytywne - jednak problemem jest to, że kupujemy coraz więcej produktów wysoko przetworzonych, w których znajduje się cukier.

Problem zaczyna się już u dzieci. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że polskie dziecko spożywa 2-3 razy więcej cukru niż pokazują normy. A jednocześnie dzieci są coraz mniej aktywne fizycznie, coraz mniej się ruszają i dlatego tyją. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że co 10 lat polskie ośmiolatki ważą o 0,5-1 kg więcej. Puchniemy.

Kampania „Nie cukrz” ma uświadomić, jak wiele cukru spożywamy nieświadomie. Polacy to naród mądry, potrafimy mądrze wybierać. Jednak cukier często jest tak ukryty i niewyczuwalny w produktach, że nie zdajemy sobie sprawy z jego obecności. Spożywamy go nieświadomie. Dlatego nakłaniamy do czytania etykiet. Niewielu Polaków wie, że cukier występuje pod ponad 80 nazwami. To także fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna. Warto o tym wiedzieć, bo nadwaga i otyłość to nie jest tylko problem fałdek na brzuchu. Nadwaga przekłada się na nasze zdrowie, a w przypadku wystąpienia cukrzycy - przekłada się na nasze życie. Na You Tube jest już dostępny pierwszy z filmów uświadamiających, ile cukru ukrytego w żywności wysoko przetworzonej spożywamy w sposób nieświadomy.

Czytaj także:

Prof. Drywień: kiedy jemy dużo i tłusto, organizm nie nadąża z trawieniem