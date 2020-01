Znamy szczegóły ewakuacji Polaków z Wuhan

Wiceminister Waldemar Kraska przekazał w piątek podczas konferencji, że „rząd prowadzi działania w kierunku sprowadzenia Polaków, którzy obecnie przebywają na terenie Wuhan” . – Jesteśmy przygotowani na powrót 31 osób. Samolot z Chin ma wylądować we Francji, gdzie czekać będzie bezpośredni transport do Polski. Obecnie ustalamy szczegóły, ale wiemy, że Polacy wrócą do kraju w ciągu najbliższych kilku dni – poinformował.

W zawiązku z trwającą procedurą przygotowania powrotu Polaków z Wuhan laboratorium NIZP-PZH pracuje w trybie dyżurowym, a jak zapewnia jego dyrektor Grzegorz Juszczyk, PZH jest przygotowane na ten powrót.

Czym jest koronawirus?

Liczba zachorowań na koronawirus 2019-nCoV, który miał swój początek w chińskim mieście Wuhan, lawinowo rośnie. W czwartek 30 stycznia rano mowa była już o ponad 7,5 tys. zarażonych osób i 170 przypadkach śmiertelnych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu krajów. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Nepalu, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Australii, Francji i Niemiec.

Najnowsze informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV znaleźć można w specjalnym raporcie Wprost.pl.

Czytaj także:

Bill Gates i twórcy dokumentu „Wyjaśniamy” Netfliksa przewidzieli koronawirusa?