Choroba wibracyjna zagraża nie tylko budowlańcom. Jej skutki są nieodwracalne

Pracownicy wykonujący niektóre zawody są narażeni na wystąpienie u nich dość specyficznych chorób. U osób, które pracują na budowie, takie ryzyko pojawia się w związku z chorobą wibracyjną. Jednak możliwość zachorowania na nią nie dotyczy tylko ich. Może ona pozbawić sprawności i zdrowia, a jej objawy pojawiają się dopiero po kilku latach. Choroba wibracyjna należy do schorzeń zawodowych pracowników.

Czym jest choroba wibracyjna?

Choroba wibracyjna, nazywana też zespołem wibracyjnym, wynika z drgań mechanicznych, które mają wpływ na cały organizm człowieka. Powstaje więc w wyniku narażenia organizmu na ekspozycję drgań mechanicznych, które pochodzą od maszyn i narzędzi do pracy. Nawet niewielkie, ale regularne doświadczanie takich drgań może odbijać się na naszym zdrowiu, a w konsekwencji prowadzić do zmian w różnych narządach i układach. Jej skutki dla samopoczucia i zdrowia takiej osoby są nieodwracalne. Zespół wibracyjny znajduje się w wykazie chorób zawodowych. To z kolei oznacza, że obowiązkiem pracodawcy jest podejmowanie działań zapobiegających wystąpieniu tego schorzenia u pracowników.

Jakie są objawy zespołu wibracyjnego?

Objawy choroby wibracyjnej zazwyczaj mają charakter indywidualny i są związane ze specyfiką wykonywanego zawodu. Na samym początku mogą pojawiać się okresowe zaburzenia czucia końców palców, a także bóle kończyn górnych. Później chory może odczuwać również zaburzenia czucia całych palców i dłoni (drętwienie i mrowienie), które się utrwalają. Po ogrzaniu rąk i odpoczynku dolegliwości mijają. Do tego dochodzą też częste bóle rąk oraz obniżenie się ich temperatury. Mogą pojawiać się także bóle mięśni przy ucisku, dochodzi do częstych złamań kości. Początek choroby może być mylony z reumatyzmem.

Z kolei zmiany w układzie nerwowym, które występują przy zespole wibracyjnym, mogą prowadzić do:

osłabienia pamięci,

nerwicy,

zaburzeń snu,

ogólnego osłabienia organizmu.

Kto jest narażony na chorobę wibracyjną?

Choroba wibracyjna zagraża pracownikom, którzy są narażeni na długie działanie drgań. Takie drgania mogą pochodzić od następujących maszyn i narzędzi pracy:

pilarek,

szlifierek,

tokarek,

młotów pneumatycznych,

maszyn do szycia.

Osoby, które są narażone na drgania mechaniczne wpływające na cały organizm, to między innymi:



operatorzy maszyn drogowych, budowlanych, rolniczych,

operatorzy ręcznych narzędzi elektrycznych,

pracownicy obsługujący maszyny wprowadzające w drgania podłoże, na którym stoją,

kierowcy wszelkich pojazdów.



Według danych statystycznych najwięcej osób narażonych na chorobę wibracyjną pracuje w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, a także górnictwie.

Jak można zapobiegać chorobie wibracyjnej?

Chorobę wibracyjną leczy się objawowo – jest ono skierowane na konkretne dolegliwości. Gdy pojawi się ona już u pracownika – nie ma możliwość jej wyeliminowania, dlatego tak ważne jest zapobieganie chorobie wibracyjnej. Niezwykle istotne jest więc przestrzeganie odpowiednich norm, które zostały szczegółowo określone. Pracodawca ma także obowiązek wykonywania pomiarów wibracji. Dodatkowo należy też zadbać o stanowisko pracy – ryzyko wystąpienia choroby wibracyjnej zmniejsza się, gdy stosowane są nowoczesne narzędzia (nie wpadają one w duże drgania). Pracownik musi mieć też zapewnioną regularną przerwę na odpoczynek, a na stanowiskach powinna być prowadzona rotacja. Osoby pracujące w zawodach zagrożonych chorobą wibracyjną powinny również regularnie wykonywać badania lekarskie.

