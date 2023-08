Twoje dziecko ogląda dużo telewizji? Może mieć problemy ze zdrowiem w dorosłości

Duża ilość czasu spędzanego przed telewizorem może być szczególnie niekorzystna dla małych dzieci. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dziecko poniżej 2. roku życia nie powinno w ogóle mieć styczności z ekranem telewizora, telefonu, tabletu czy komputera. Choć długie siedzenie przed telewizorem kojarzy nam się głównie z niekorzystnym wpływem na rozwój malucha, to ostatnimi badaniami naukowcy udowodnili, że może również bezpośrednio przekładać się na jego zdrowie w życiu dorosłym.

Częste oglądanie telewizji w dzieciństwie a zdrowie w życiu dorosłym

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z University of Otago, które zostało opublikowane w czasopiśmie „Pediatrics”, naukowcy udowodnili, że dłuższe oglądanie telewizji przez dziecko w wieku 5-15 lat, wpływało negatywnie na zdrowie w jego życiu dorosłym. Taka osoba, mając 45 lat, była bardziej narażona na wystąpienie u niej zespołu metabolicznego. Taki dłuższy czas spędzany przed telewizorem w dzieciństwie skutkował również większym ryzykiem nadwagi, otyłości i mniejszej sprawności fizycznej u takich ludzi.

Badacze zebrali dane od 879 uczestników z Nowej Zelandii. Przeanalizowali oni, ile czasu dziennie takie osoby poświęcały na oglądanie telewizji w dzieciństwie – w wieku 5, 7, 9, 11, 13 i 15 lat. Średnia czasu, który najmłodsi przeznaczali na to wtedy, wynosiła 2 godziny. „Ci, którzy oglądali najwięcej, byli wyraźnie bardziej narażeni na zespół metaboliczny w wieku dorosłym” – podsumował główny autor publikacji prof. Bob Hancox. Chłopcy w dzieciństwie oglądali więcej telewizji w porównaniu z dziewczynkami, a skutkiem tego było częstsze występowanie u mężczyzn niż u kobiet zespołu metabolicznego w życiu dorosłym. U mężczyzn było to 34 procent, natomiast u kobiet jedynie 20 procent. Związek między oglądaniem telewizji w dzieciństwie a wystąpieniem zespołu metabolicznego był jednak widoczny u obu płci (u kobiet był on nawet silniejszy).

Dlaczego częste oglądanie telewizji wpływa negatywnie na zdrowie?

„Chociaż, jak w przypadku każdego badania obserwacyjnego, nie możemy udowodnić, że oglądanie telewizji w młodym wieku bezpośrednio powoduje zespół metaboliczny, to istnieje kilka prawdopodobnych mechanizmów, poprzez które ta korelacja może zachodzić. Np. to, że oglądanie telewizji wiąże się z niskim wydatkiem energetycznym, zastępuje aktywność fizyczną oraz obniża jakość snu” – wyjaśnił prof. Hancox. Dodatkowo czas spędzany przed ekranem sprzyja przyjmowaniu większej ilości kalorii (słodkie napoje, przekąski), a z kolei te nawyki mogą się utrzymywać w życiu dorosłym.

O ile badacze dowiedli, że częstsze oglądanie telewizji przez dzieci zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego w późniejszym czasie, to nie ma dowodów na to, że ograniczenie oglądania telewizji lub całkowita rezygnacja z tego już w życiu dorosłym zmniejsza takie ryzyko.

Czym jest zespół metaboliczny?

Zespół metaboliczny polega na współwystępowaniu czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (miażdżycy, nadciśnienia czy udaru mózgu) oraz cukrzycy typu 2. Jest to między innymi:



wysokie ciśnienie krwi,

wysoki poziom cukru we krwi,

nadmiar tkanki tłuszczowej,

nieprawidłowy poziom cholesterolu.



Na wystąpienie zespołu metabolicznego największy wpływ ma styl życia – jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również czas oglądania telewizji w dzieciństwie. Leczenie takiego zespołu metabolicznego ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego oraz uszkodzeń naczyniowych. Rozpoczyna się ono od redukcji masy ciała i zmniejszenia ilości przyjmowanych kalorii, a także zwiększenia aktywności fizycznej.

