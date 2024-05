Nieleczone zapalenie dziąseł może mieć tragiczne skutki. Prowadzi do groźnych chorób przewlekłych

Stan jamy ustnej ma ogromne znaczenie dla ogólnego zdrowia organizmu. Regularne leczenie zębów i odpowiednia higiena jamy ustnej pomagają zapobiegać wielu chorobom, w tym próchnicy, zapaleniu dziąseł i infekcjom, ale nie tylko. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choroby przyzębia, jeśli nie są leczone i utrzymują się przez dłuższy czas, mogą prowadzić do wielu naprawdę poważnych schorzeń. Tymczasem niestety stan zapalny dziąseł jest powszechną chorobą wśród Polaków.

Do czego może prowadzić zapalenie dziąseł?

Gdy chore są dziąsła, to tak naprawdę choruje nasz cały organizm. Zapalenie dziąseł może prowadzić do chorób przyzębia, a w konsekwencji utraty uzębienia, ale nie tylko. Zwiększa to również ryzyko wystąpienia innych schorzeń i pojawienia się groźnych chorób przewlekłych. Choroba przyzębia oddziałuje na cały nasz organizm. W jej trakcie aktywacji ulegają komórki odporności w całym organizmie. Mogą wtedy migrować do innych narządów, takich jak mózg czy nerki, ale nie tylko i przyczyniać się do rozwoju patologicznych procesów. Przez to mogą również prowadzić do wielu chorób przewlekłych o podłożu zapalnym, takich jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), ale też choroby neurodegeneracyjne (na przykład choroba Alzheimera). Dodatkowo mogą też być przyczyną powikłań ciąży czy porodu.

Co więcej, jedno z badań przeprowadzone w Instytucie Stomatologii UJ pokazuje, że u osób, które wyleczyły choroby przyzębia, dochodzi do zauważalnej redukcji ciśnienia tętniczego krwi (najlepsze efekty można było zaobserwować u osób poniżej 58. roku życia).

Higiena jamy ustnej kluczem do zdrowia

Bardzo ważne jest więc, by nie dopuścić do chorób przyzębia, ponieważ wpływa to negatywnie na cały nasz organizm. Istotna (ale też łatwiejsza i mniej czasochłonna jest więc tutaj prewencja). Kluczem jest odpowiednia dbałość o higienę jamy ustnej. Konieczne jest więc szczotkowanie zębów co najmniej dwa razy dziennie. Niezwykle istotne jest także czyszczenie przestrzeni międzyzębowych przy użyciu nici dentystycznej lub specjalnej szczoteczki – wyciorki do zębów (a wiele osób niestety omija ten etap podczas codziennej higieny jamy ustnej). Dodatkowo raz na pół roku powinniśmy się zgłaszać na zabieg usuwania kamienia nazębnego, ponieważ przyczynia się on do rozwoju chorób przyzębia. Dla wielu osób wizyta u stomatologa jest dość sporym nadszarpnięciem domowego budżetu, dlatego sprawdźcie, jak nie przepłacać za dentystę – można naprawdę sporo zaoszczędzić na leczeniu zębów.

