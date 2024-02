Co pyli w lutym? Zwróć uwagę na te dwie rośliny

Kalendarz pylenia roślin rozpoczyna się jeszcze w lutym. Dla alergików to początek trudnego czasu, w którym mogą nasilić się typowe objawy alergiczne. Katar, łzawienie oczu, kaszel to objawy, które mogą sugerować infekcję wirusową, ale i alergię. Jeśli obserwujesz u siebie od pewnego czasu wymienione objawy, może to znak, by udać się do alergologa. Nie muszą one oznaczać przeziębienia, ale alergię na pyłki roślin.

Co pyli w lutym?

W lutym zaczynają pylić gównie dwie rośliny: leszczyna i olcha. Pyłki tych roślin mogą wywoływać objawy alergiczne, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca. Niestety, alergia może silniej objawiać się u osób, które mieszkają w dużych miastach, gdzie ruch jest natężony. Pyłki reagują ze spalinami, co potęguje duszności i kaszel.

Pylenie leszczyny

Pylenie leszczyny rozpoczyna się na początku roku, ale jego apogeum przypada na drugą połowę lutego. Wysokie stężenie pyłków unosi się w powietrzu około miesiąca, do połowy marca. Leszczyna uczula dość często, a do charakterystycznych objawów alergii zalicza się: podrażnienie spojówek, łzawienie oczu, katar, kaszel. Wiele osób skarży się na ból gardła.

Pylenie olchy

Druga połowa miesiąca to również trudny czas dla osób uczulonych na olchę. Pyłki olchy unoszą się w powietrzu niemal dwa miesiące, aż do połowy kwietnia. Najwyższe stężenie pyłków olchy odnotowuje się na zachodzie i południu kraju.

Jeśli w trakcie spaceru zaobserwujemy wodnisty katar, łzawienie i zaczerwienienie oczu czy kichanie, może to oznaczać alergię na olchę.

Co zrobić w przypadku podejrzenia alergii?

W przypadku wystąpienia podrażnienia spojówek, kataru czy kaszlu, warto udać się do internisty i poprosić o skierowanie do alergologa. Specjalista zaleci wykonanie testów alergicznych, które pomogą określić, czy faktycznie uczulają nas pyłki i wskażą, jakie rośliny mogą potęgować objawy alergiczne.

