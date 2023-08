Zachowujesz się jak pijany, chociaż nie piłeś alkoholu? To może być hipoglikemia

Lekarze wskazują, że niechętnie udzielamy pomocy osobom, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu. Zdarza się jednak, że jest to objaw zaburzenia lub choroby. Może wystąpić w przypadku znaczącego spadku poziomu cukru we krwi. Mówimy wtedy o hipoglikemii.

Hipoglikemia, czyli niedocukrzenie oznacza poziom cukru we krwi poniżej 70 miligramów na decylitr osocza (70 mg/dl). Ciężka postać hipoglikemii występuje gdy stężenie glukozy we krwi spada poniżej 54 mg/dl. Może prowadzić do utraty przytomności. Konieczna jest wtedy interwencja lekarza. Hipoglikemia najczęściej zdarza się w przypadku cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2. Przyczyną jest zwykle nieprawidłowe dawkowanie insuliny. Wśród innych powodów hipoglikemii wymienia się: intensywny wysiłek fizyczny oraz niewłaściwą dietę.

Ogólne objawy hipoglikemii

Do ogólnych objawów niedocukrzenia zalicza się:

napady silnego głodu,

nudności,

ból głowy,

drżenie rąk,

mrowienie wokół ust,

kołatanie serca,

potliwość.

Niedobór glukozy w ośrodkowym układzie nerwowym może powodować takie objawy, jak:

zmiany w zachowaniu przypominające upojenie alkoholowe,

zaburzenia mowy,

rozkojarzenie,

zaburzenia koncentracji,

zaburzenia widzenia,

bóle i zawroty głowy,

utratę przytomności,

drgawki,

senność,

śpiączkę.

Jak postąpić w przypadku wystąpienia hipoglikemii?

Osobie, u której wystąpiły objawy niedocukrzenia, należy podać coś do jedzenia. Najlepiej, jeśli zawierają cukry proste. Może to być:

słodki napój,

łyżeczka miodu lub dżemu,

owoc (banan, jabłko),

można też podać płynną glukozę w saszetkach, która jest do kupienia w aptekach.

Jeśli objawy glikemii nie ustępują, należ przyjąć kolejną porcję zalecanych produktów. Można dać też takiej osobie kanapkę z wędliną. Należy unikać spożywania produktów zawierających tłuszcze, np. czekolady, wafelków, batonów, chleba z masłem czy innym tłuszczem. Nie zaleca się również podawania w takich przypadkach cukierków, gdyż nie wiadomo, ile zawierają cukru, ponadto wolno się rozpuszczają i mogą spowodować zadławienie w razie utraty przytomności.

Jeśli jest taka możliwość, osobie z objawami hipoglikemii należy zmierzyć poziom glukozy za pomocą glukometru. Przy wyniku poniżej 54 mg/dl (3 mmol/l) lub jeśli stan się pogarsza i dojdzie do utraty przytomności, należy ułożyć chorego w tzw. pozycji bezpiecznej i natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Długo utrzymująca się utrata przytomności w wyniku niedocukrzenia może prowadzić do śpiączki.

