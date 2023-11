Cukrzyca zwiększa ryzyko groźnego nowotworu. Doniesienia naukowców szokują

Nieleczona cukrzyca sieje spustoszenie w organizmie i wpływa negatywnie na pracę wielu różnych narządów. Na liście potencjalnych powikłań znajduje się między innymi niewydolność nerek, stopa cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa czy kwasica ketonowa. Kanadyjscy naukowcy dodali do tego wykazu jeszcze jedno bardzo poważne schorzenie. Tym razem chodzi o raka trzustki.

Cukrzyca a rak trzustki

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby znajdujące się z cukrzycą są bardziej narażone na rozwój nowotworu z uwagi na wysokie stężenie insuliny we krwi. Nadmiar tego hormonu pobudza komórki pęcherzykowe trzustki do produkcji enzymów trawiennych. W rezultacie dochodzi do rozwoju stanu zapalnego narządu i pojawienia się patologicznych komórek. Ryzyko rozwoju raka trzustki dotyczy, jak donoszą specjaliści, nie tylko diabetyków, ale również osób mierzących się z otyłością.

– Oprócz szybkiego wzrostu zarówno otyłości, jak i cukrzycy typu 2, obserwujemy alarmujący wzrost częstości występowania raka trzustki. Odkrycia te pomagają nam zrozumieć, jak to się dzieje i podkreślają znaczenie utrzymywania poziomu insuliny w prawidłowym zakresie, co można osiągnąć za pomocą diety, ćwiczeń fizycznych, a w niektórych przypadkach także leków – zauważa doktor James Johnson, jeden z autorów badania.

Przeprowadzone analizy koncentrowały się na gruczolaku przewodowym, jednym z najczęściej występujących i najbardziej agresywnych nowotworów trzustki. Zaledwie 10 procent pacjentów przeżywa pięć lat po usłyszeniu diagnozy. Odkrycie badaczy rzuca nowe światło na rolę insuliny i jej receptorów w procesie powstawania raka.

– Odkryliśmy, że wysoki poziom insuliny bezpośrednio przyczynia się do inicjacji raka trzustki poprzez receptory insuliny w komórkach groniastych – podkreśla doktor Anni Zhang, autorka badania.

Praca kanadyjskich naukowców może pomóc w stworzeniu nowych strategii zapobiegania nowotworom występujących nie tylko w obrębie samej trzustki, ale również innych narządów. „Koledzy z Toronto wykazali podobny związek między insuliną a rakiem piersi. W przyszłości mamy nadzieję ustalić, czy i w jaki sposób nadmiar insuliny może przyczyniać się do innych typów nowotworów spowodowanych otyłością i cukrzycą” – wyjaśniają badacze.

Jak objawia się rak trzustki

Rak trzustki to podstępna choroba, która długo nie daje mogą żadnych wyraźnych objawów. Co powinno nas zaniepokoić? O rozwoju nowotworu mogą świadczyć między innymi: zmiany wyglądu stolca, swędzące stopy i dłonie, dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, wzdęcia), utrata apetytu i masy ciała. Jeśli zauważysz u siebie dziwne symptomy, nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu.

