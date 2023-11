Pacjent z cukrzycą na rynku pracy. Wyniki najnowszego raportu

Cukrzyca to poważna choroba, która rzutuje na wiele różnych sfer codziennego funkcjonowania. Wymaga przestrzegania diety i pilnowania ustalonych godzin posiłków. Nierzadko zmusza do wprowadzenia zmian w trybie życia. Jak pokazują wyniki „Barometru polskiej diabetologii” nie musi to jednak oznaczać rezygnacji z aktywności zawodowej. Badania przeprowadzono w październiku 2023 roku na grupie ponad 1500 respondentów w wieku od 18 do 70 lat.

Cukrzyca a aktywność zawodowa

Przeprowadzone badania dowiodły, że chorzy z cukrzycą pozostają aktywni zawodowo. Co ciekawe, znaczna część pracujących pacjentów (70 procent) nigdy nie była na zwolnieniu z powodu swojego schorzenia. Jednocześnie blisko 25% ankietowanych przyznało, że diagnoza miała wpływ na ich życie zawodowe. Wiązała się najczęściej ze zmianą pracy lub zajmowanego stanowiska.

Pracodawcy deklarują pozytywne nastawienie do pracowników zmagających się z cukrzycą. Wciąż jednak spora część diabetyków (43 procent) ma opory przed informowaniem przyszłego lub obecnego szefa o diagnozie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie chce dzielić się szczegółami na temat swojego stanu zdrowia. Pacjenci spotykają się ze zrozumieniem w swoim środowisku zawodowym, ale na ogół nie idą za tym żadne realne formy wsparcia ani udogodnienia. Zapewnia je jedynie 17 procent pracodawców.

Nie wiemy, jak pomóc osobie z cukrzycą

Ponad 60 procent respondentów nie jest pewna, jak pomóc osobie z cukrzycą w sytuacji kryzysowej (omdlenie, zasłabnięcie itp.). Większość respondentów nigdy nie przechodziła szkolenia w tym zakresie. Istnieje więc, jak wskazują autorzy raportu, pilna potrzeba poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy i objawów związanych ze spadkiem lub wzrostem stężenia glukozy we krwi. Oba stany są bardzo niebezpieczne i stanowią zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia pacjenta. System odpowiednich szkoleń powinien objąć nie tylko pracodawców, lecz także pracowników.

Pierwsza pomoc przy cukrzycy

Przede wszystkim należy uważnie obserwować chorego i reagować natychmiast, gdy zauważymy niepokojące zmiany w jego zachowaniu, na przykład wzmożone pragnienie, zaburzenia widzenia, trudności w zaspokojeniu głodu czy częste oddawanie moczu. W takiej sytuacji trzeba wezwać karetkę pogotowia. Jeśli pacjent jest przytomny i ma przy sobie glukometr możemy pomóc mu w dokonaniu pomiaru poziomu glukozy we krwi. W przypadku stwierdzenia niedocukrzenia (poniżej 70 mg/dL) dajemy choremu szybko coś słodkiego. Jeśli poziom glukozy jest za wysoki (150-200 mg/dL), nie należy podawać diabetykowi jedzenia ani picia. W takiej sytuacji chory powinien jak najszybciej przyjąć insulinę. Jeśli nie mamy doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu iniekcji, najlepiej zaczekać na karetkę pogotowia i nie podejmować działań na własną rękę. Należy stale monitorować stan chorego i w razie konieczności podjąć resuscytację.

Czytaj też:

Nowy czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Wnioski naukowców szokująCzytaj też:

Retinopatia cukrzycowa to częste i groźne powikłanie cukrzycy. Jej objawy i zapobieganie