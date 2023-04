Miopatia – rodzaje, objawy i diagnostyka. Jak wygląda leczenie miopatii?

Zgodnie z definicją – miopatia to zespół objawów wynikających z uszkodzenia mięśni. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z zaburzeniami neurologicznymi, które wynikają z uszkodzenia nerwów, ale procesem chorobowym, który dotyczy bezpośrednio mięśni. Nie należy mylić miopatii z dystrofiami mięśniowymi, w których przebiegu uszkodzenie mięśni prowadzi do zaniku mięśni.

Miopatia może dotyczyć pacjentów w różnym wieku. Grupa chorób zaliczanych do miopatii charakteryzuje się odmiennym przebiegiem. Są one klasyfikowane z uwzględnieniem różnych kryteriów. Warto dowiedzieć się więcej na temat miopatii i towarzyszących im objawów, a także diagnostyki i leczenia zaliczanych do miopatii schorzeń.

Miopatia – co warto wiedzieć?

Spektrum objawów miopatii, a także przebieg choroby jest zależny od jej przyczyny. Podstawowy podział miopatii dzieli te schorzenia na wrodzone i nabyte. Miopatia wrodzona ma podłoże genetyczne. W przypadku miopatii wrodzonych objawy chorobowe związane są m.in. z nieprawidłową budową komórki mięśniowej. Miopatia uwarunkowana genetycznie to np. miopatia nemalinowa (miopatia nitkowata) i miopatia miotubularna (miopatia wewnątrzjądrowa).

W przypadku miopatii nemalinowej objawy związane z uszkodzeniem mięśni pojawiają się u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. W przypadku niemowląt i dzieci charakterystycznym objawem miopatii nitkowatej jest osłabienie mięśni twarzy i osłabienie mięśni oddechowych. U osób dorosłych objawem miopatii nitkowatej jest osłabienie mięśni tułowia i osłabienie mięśni kończyn.

Miopatia miotubularna ujawnia się u noworodków, powodując osłabienie siły mięśniowej. Objawia się m.in. opadaniem powiek, osłabionym odruchem ssania, problemami z przełykaniem pokarmu, a także niewydolnością oddechową. Miopatia wewnątrzjądrowa to choroba sprzężona z chromosomem X. Jej bezobjawowym nosicielem jest matka dziecka.

Miopatia wrodzona i miopatia nabyta nie należą do grupy często diagnozowanych chorób. U większego odsetka pacjentów występuje miopatia nabyta, która związana jest m.in. z przebiegiem chorób o podłożu zapalnym i chorób endokrynologicznych.

Rodzaje miopatii nabytych

Miopatia nabyta może być związana z działaniem różnych czynników. Do grupy miopatii nabytych zaliczamy m.in.:



miopatie o podłożu zapalnym,

miopatie, które wywołane są przez zaburzenia endokrynologiczne,

miopatie rozwijające się pod wpływem szkodliwego oddziaływania na organizm związków toksycznych np. miopatia alkoholowa i miopatia polekowa.

Miopatie zapalne to m.in. zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe i wtrętowe zapalenie mięśni. Miopatia może również pojawić się w przebiegu sarkoidozy oraz towarzyszy polimialgii reumatycznej. W miopatiach zapalnych upośledzenie działania mięśni jest związane z toczącym się procesem chorobowym o podłożu zapalnym. Objawy kliniczne zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego, które są schorzeniami o charakterze autoimmunologicznym, to m.in. symetryczne osłabienie mięśni, a także niebolesny, postępujący niedowład.

Miopatie mogą również towarzyszyć chorobom endokrynologicznym, do których zaliczamy m.in.:



niedoczynność tarczycy,

nadczynność i niedoczynność przytarczyc,

niewydolność kory nadnerczy,

akromegalię,

osteomalację.

Inne miopatie to m.in. miopatie metaboliczne i miopatie toksyczne. U osób nadużywających alkoholu występuje miopatia alkoholowa, która przybiera dwie postacie o różnym przebiegu klinicznym. Innym rodzajem miopatii jest miopatia polekowa, która może rozwinąć się np. na skutek stosowania leków przeciwgrzybiczych oraz antybiotyków.

Objawy miopatii

Charakterystyczne objawy miopatii to przede wszystkim symetryczne osłabienie mięśni m.in. ud i ramion, a także ból mięśni. Chorzy mają problemy z wykonywaniem prostych czynności np. wchodzeniem po schodach, zmianą pozycji oraz unoszeniem rąk. Postęp choroby może doprowadzić do zajęcia innych grup mięśni np. mięśni karku. U niektórych pacjentów występuje osłabienie mięśni głowy, które powoduje opadanie powiek, osłabienie ruchomości gałek ocznych, zaburzenia przełykania i zaburzenia mowy. Jeżeli wystąpi osłabienie mięśni tułowia, to pojawiają się zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni oddechowych, które prowadzą do niewydolności oddechowej. W zaawansowanej miopatii może dojść do całkowitego zaniku mięśni. W przebiegu miopatii bardzo rzadko pojawiają się zaburzenia czucia.

Miopatia to choroba postępująca, która wymaga odpowiedniego leczenia. Nasilenie objawów zależne jest od przyczyny choroby.

Diagnostyka miopatii

Diagnostyka miopatii uwzględnia różnicowanie w kierunku innych chorób, które mogą prowadzić do osłabienia tkanki mięśniowej np. na skutek uszkodzenia mięśni, a także zaburzeń neurologicznych. Na etapie diagnostyki miopatii wykonywane są różne badania m.in. morfologia krwi, elektromiografia oraz badanie histopatologiczne wycinka mięśnia.

Leczenie miopatii

W leczeniu miopatii stosowane jest leczenie przyczynowe, które skierowane jest w chorobę podstawową oraz leczenie objawowe. Leczenie przyczynowe uwzględnia stosowanie farmaceutyków, które redukują stan zapalny lub zaburzenia endokrynologiczne oraz inne przyczyny miopatii. Istotne w leczeniu miopatii są dobierane do potrzeb pacjenta leki immunosupresyjne.

Leczenie objawowe uwzględnia przede wszystkim rehabilitację oraz leczenie farmakologiczne, które znosi niektóre objawy choroby m.in. nadmierne napięcie mięśni, ułatwiając ich rozkurczanie.

Osoby cierpiące na miopatie o podłożu genetycznym powinny zostać objęte poradnictwem genetycznym.

Czytaj też:

Mialgia – co to jest, objawy, przyczyny, diagnostyka. Na czym polega leczenie bólu mięśniowego?Czytaj też:

Jak rozpoznać fibromialgię? Na tę chorobę cierpi Lady Gaga