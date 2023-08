Powstanie Krajowa Sieć Hematologiczna. Pilotaż obejmie sześć województw

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt programu pilotażowego Krajowej Sieci Hematologicznej (KSH). Konsultacje potrwają 14 dni. Rozporządzenie wejdzie w życie pod koniec sierpnia.

Kogo obejmie Krajowa Sieć Hematologiczna?

Program pilotażowy jest skierowany do dorosłych pacjentów (po ukończeniu 18 roku życia), u których zdiagnozowano chorobę Hodgkina, chłoniaka nieziarniczego, przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego, ostrą białaczkę limfoblastyczną lub szpikową. Inicjatywa będzie realizowana na terenie sześciu województw – dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W skład Krajowej Sieci Hematologicznej wejdą trzy rodzaje ośrodków – poziomu podstawowego, specjalistycznego oraz wysokospecjalistycznego. Jej działania ma natomiast koordynować Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Dodatkowo w każdym z regionów realizujących program pilotażowy działać będą wojewódzkie ośrodki koordynujące.

Co zyskają pacjenci dzięki Krajowej Sieci Hematologicznej?

Nadrzędnym celem inicjatywy jest – jak czytamy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia – „ocena jakości i efektywności opieki nad dorosłym świadczeniobiorcą, który spełnia warunki określone w programie pilotażowym, [a także] organizacji i efektywności kompleksowego, koordynowanego modelu opieki medycznej w ramach programu pilotażowego”. Pacjenci, którzy skorzystają z usług świadczonych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, mogą liczyć na badania diagnostyczne oraz leczenie. Cały proces będzie dostosowywany do sytuacji konkretnego chorego. Jego przebieg ustali zespół terapeutyczny złożony z (co najmniej) dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii. W skład przywołanej grupy może dodatkowo wejść specjalista w zakresie transplantologii klinicznej. Dotyczy to sytuacji, w których pacjent zostanie zakwalifikowany do procedury przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych.

Jak długo potrwa program pilotażowy?

Program podzielono na trzy etapy – okres organizacji (6 miesięcy), realizacji (24 miesiące) oraz ewaluacji (4 miesiące). W całości finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. On też odpowiada za wdrożenie, monitorowanie oraz późniejszą ocenę całej inicjatywy. Na projekt przeznaczono ponad 11 milionów złotych.

