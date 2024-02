Król Karol wydał nowe oświadczenie. Odniósł się w nim do swojej choroby

W poniedziałek, 5 lutego, Pałac Buckingham podał do wiadomości publicznej, że u króla Karola zdiagnozowano formę raka. Ujawnienie stanu zdrowia monarchy miało zapobiec spekulacjom, a jednocześnie zachęcić społeczeństwo do regularnego wykonania badań profilaktycznych. Komunikat wywołał ogromne poruszenie i spotkał się z niespodziewanym odzewem. Karol III odniósł się do niego w najnowszym oświadczeniu.

„Efekt Karola” w Wielkiej Brytanii

Wiadomość, że król Karol cierpi na raka doprowadziła do wzrostu zainteresowania tematem chorób onkologicznych. Mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa zaczęli szukać informacji o objawach, jakie daje nowotwór. Już godzinę po ujawnieniu diagnozy monarchy stronę brytyjskiej służby zdrowia NHS England odwiedziło ponad 1500 osób. O 51 procent wzrosła liczba wyszukiwań dotyczących symptomów choroby nowotworowej. Zjawisko to jest określenie w mediach jako „efekt Karola”. Monarcha odniósł się do sprawy w najnowszym oświadczeniu.

Król Karol dziękuje rodakom

Monarcha w komunikacie podziękował za otrzymane wyrazy wsparcia. Podkreślił, jak bardzo cieszy go fakt, że podzielenie się diagnozą doprowadziło do wzrostu zainteresowania tematem raka w społeczeństwie i zwrócenia większej uwagi na organizacje wspierające pacjentów onkologicznych – zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i poza nią. Z roku na rok liczba chorych na raka rośnie nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale na całym świecie. „Co drugi z nas zachoruje w ciągu swojego życia na jakąś formę nowotworu, ale dzięki ciągłemu postępowi więcej nowotworów jest obecnie diagnozowanych na wczesnym etapie niż kiedykolwiek wcześniej, a wskaźniki przeżywalności są najwyższe w historii” – zauważył prof. Peter Johnson, krajowy dyrektor NHS ds. walki z rakiem.

Profilaktyka jako narzędzie walki z rakiem

Każdego roku w Polsce z rakiem mierzy się ponad 2 miliony osób. Najważniejszym „narzędziem” w walce z chorobą nowotworową jest profilaktyka. Wczesne wykrycie schorzenia daje większe szanse na wyleczenie i powrót do pełnej sprawności. Ministerstwo Zdrowia organizuje wiele programów badań przesiewowych. Obecnie dostępne są programy:

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, warto unikać też zachowań zwiększających ryzyko wystąpienia raka. Mowa tu m.in. o takich nawykach, jak: palenie tytoniu, długie siedzenie przed ekranami telefonów, komputerów i telewizorów, jedzenie zbyt dużej ilości wysoce przetworzonych przekąsek czy picie alkoholu.

Czytaj też:

Książę William zabrał głos po diagnozie króla Karola. Poruszające słowaCzytaj też:

Królowa Kamila o stanie zdrowia Karola III. „Radzi sobie wyjątkowo dobrze”