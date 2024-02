Częste oddawanie moczu to objaw naprawdę groźnej choroby, ale łatwo ją pomylić z innymi schorzeniami

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że rak pęcherza jest jednym z częstszych nowotworów wśród mężczyzn. Nie mówi się o nim jednak tak głośno i często, jak w przypadku innych nowotworów złośliwych. W naszych kraju pod względem zachorowań jest on czwarty wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Zachorowanie na niego w dużej mierze zależy od stylu życia, a skuteczność leczenia od tego, jak często pacjenci się badają. Choć zachorowalność na ten nowotwór w Polsce jest niższa niż średnia, która obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, to niepokojący jest fakt, że umieralność wśród mężczyzn jest znacznie wyższa.

Częste oddawanie moczu a rak pęcherza moczowego

W początkowej fazie choroby rak pęcherza moczowego często może nie dawać żadnych objawów, poza niewielkimi dolegliwościami bólowymi. Późniejsze symptomy również często są bagatelizowane. Choć częste oddawanie moczu z pozoru nie kojarzy się z objawem groźnej choroby, to może świadczyć między innymi właśnie o tym nowotworze. Towarzyszy mu również pieczenie i ból, a także uczucie niepełnego wypróżnienia pęcherza moczowego. Symptomy te często jednak nie budzą naszej czujności, ponieważ nie są specyficzne dla raka pęcherza moczowego i towarzyszą też innym schorzeniom dróg moczowych.

W większości przypadków epizodycznie występuje również krwiomocz, jednak nie zawsze jest on widoczny „gołym okiem” – czasem ilość krwi jest niewielka (przez co nie powoduje zmiany koloru moczu) i możliwa do wykrycia jedynie w laboratorium. Co więcej, objaw ten może powtarzać się z przerwami, które wynoszą nawet kilka miesięcy. Nie wolno jednak lekceważyć nawet pojedynczego epizodu krwawienia. Najczęstszym objawem tej choroby, który występuje u 85 procent chorych, jest bezbolesny krwiomocz, jednak „sygnałami alarmowymi” są też towarzyszące mu zaburzenia oddawania moczu, ból pleców, ból miednicy. W zaawansowanym stadium choroby może pojawić się: wyczuwalny guz w okolicy nadłonowej, powiększone węzły chłonne regionalne oraz obrzęki kończyn i bóle w kościach w wyniku przerzutów. Sprawdźcie, jakie są jeszcze inne objawy raka pęcherza moczowego, które łatwo zignorować.

Kto jest najbardziej narażony na nowotwór pęcherza moczowego?

Ryzyko zachorowania na ten nowotwór dotyczy głównie mężczyzn po 45. roku życia. Najwięcej zachorowań występuje w grupie wiekowej 80-84 lata. Trzeba jednak pamiętać, że nowotwór pęcherza może wystąpić u osób w każdym wieku, niezależnie od płci. Rak pęcherza moczowego to najczęściej skutek palenia tytoniu – ryzyko wzrasta prawie trzykrotnie u nałogowych palaczy. Pierwszym działaniem w celu uniknięcia zachorowania jest więc rzuceniem palenia i unikanie dymu tytoniowego. Ryzyko mogą zwiększać też niektóre substancje chemiczne, szczególnie narażeni są na nie pracownicy przemysłu skórzanego, gumowego, tekstylnego, metalowego i naftowego.

Objawy raka pęcherza moczowego często występują też w przebiegu innych chorób, takich jak między innymi kamica pęcherza moczowego, infekcje czy łagodny przerost gruczołu krokowego. Takie symptomy mogą świadczyć więc też o łagodnych schorzeniach, jednak osoba, która zauważy je u siebie, koniecznie powinna zgłosić się do lekarza, między innymi w celu wykluczenia choroby nowotworowej. Z kolei w przypadku jej potwierdzenia ważna jest wczesna diagnostyka i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Najpierw pacjent powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego, który w razie konieczności – wypisze skierowanie do lekarza specjalisty.

Czytaj też:

Te choroby uprawniają do otrzymania renty z ZUS. Zobacz, czy też się kwalifikujeszCzytaj też:

Precyzyjna diagnostyka i immunoterapia: nowe szanse dla kobiet z rakiem endometrium