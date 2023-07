Czy po operacji oka można lecieć samolotem? Odpowiedź nie jest oczywista

Operacje okulistyczne to dziś często zabiegi bardzo szybkie, po których pacjent od razu może wyjść ze szpitala. Są jednak zasady, do których należy się stosować, aby chronić oczy po zabiegu.

Usunięcie zaćmy – na co uważać?

Operacja zaćmy to najczęściej wykonywany zabieg chirurgiczny na świecie. Zajmuje nie dłużej 30 minut, ale zwykle to dosłownie kilka minut. Jak podkreślają specjaliści, zabieg usunięcia zaćmy może być przeprowadzany przez cały rok. – Po zabiegu – by nie doprowadzić do infekcji oka – trzeba się powstrzymać od dotykania, drapania i tarcia oka. Na spacery należy wychodzić w okularach przeciwsłonecznych, by chronić oko przed zaprószeniem, a także zminimalizować pojawiającą się u niektórych zwiększoną wrażliwość na światło. W pierwszych dniach po operacji widzenie może być zamglone, jednak rekonwalescencja i poprawa widzenia generalnie przebiegają szybko – tłumaczy lek. okulista chirurg Justyna Krowicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie.

Czy po operacji oka można lecieć samolotem?

Jak podkreśla lekarka, po większości operacji okulistycznych, także operacji zaćmy, latanie samolotem nie jest niebezpieczne. – Warto jednak mieć ze sobą krople do oczu, ponieważ suche powietrze w samolocie może wysuszać oko. Natomiast co najmniej przez miesiąc nie zaleca się podróżowania samolotem po zabiegach, w których śródoperacyjnie użyto powietrza albo innego gazu, tak jak dzieje się na przykład w przypadku leczeniu odwarstwienia siatkówki, ponieważ wówczas wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wzroku – ostrzega Justyna Krowicka.

Dlaczego trzeba chronić oczy latem?

Specjalistka przypomina, że konieczność dbania o oczy podczas wakacji dotyczy każdego, nie tylko osób po operacjach okulistycznych. Jak tłumaczy, w letnich miesiącach ważna jest ochrona wzroku przed negatywnym wpływem słońca, piasku, czy sinic i bakterii znajdujących się w wodzie. Wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia stanu zapalnego oczu.

– Warto zauważyć, że intensywne promienie słoneczne dłuższej perspektywie mogą przyczyniać się do powstawania zaćmy, a wyjątkowo do uszkodzenia siatkówki. Jeśli oczy są wystawione na działanie promieniowania UV przez długi czas, powierzchnia spojówki i rogówki może ulec uszkodzeniu. Może to prowadzić do zapalenia rogówki lub spojówki, co bardzo często objawia się uczuciem „piasku pod powiekami”, pieczeniem i zaczerwienieniem oka i powiek – wyjaśnia Justyna Krowicka.

