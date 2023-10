Jakie choroby widać w oczach? Lista schorzeń zaskakuje

Badanie oczu pozwala wykryć wiele różnego rodzaju schorzeń, takich jak zaćma, jaskra czy zapalenie spojówek. Z narządu wzroku dobry specjalista może jednak wyczytać również inne choroby, które nie mają bezpośredniego związku z okulistyką. Ich lista jest całkiem długa. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Choroby układu sercowo-naczyniowego widoczne w oczach

Według Amerykańskiej Akademii Okulistyki oko to jedyne miejsce, w którym lekarz może zobaczyć naczynia krwionośne „na żywo” bez konieczności przeprowadzania inwazyjnego zabiegu. Zaburzenie przepływu krwi przez naczynia krwionośne obecne w oku może doprowadzić do uszkodzenia siatkówki. Wystąpienie tego typu problemów zdrowotnych nierzadko wskazuje natomiast na rozwój chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy czy zespołu wieńcowego.

Specjaliści wskazują również na wyraźny związek między nadciśnieniem tętniczym a narządem wzroku. Zbyt wysokie ciśnienie krwi także może doprowadzić do uszkodzeń siatkówki i rozwoju tak zwanej retinopatii nadciśnieniowej. Badanie dna oka pozwala wykryć niepokojące zmiany i ocenić stopień ich zaawansowania, a co za tym idzie pośrednio określić nasilenie problemu zbyt wysokiego ciśnienia. Co ważne, wskazane schorzenie długo nie daje żadnych objawów. Pacjent nie odczuwa dyskomfortu, więc nie widzi powodu, by zgłosić się do lekarza. Często trafia do gabinetu okulisty dopiero wtedy, gdy choroba sieje już poważne spustoszenie w siatkówce.

Choroby autoimmunologiczne widoczne w oczach

Zmiany w oczach często są także objawem chorób reumatycznych i genetycznych. Zgodnie z szacunkami Amerykańskiej Akademii Okulistyki około 30 proc. pacjentów cierpiących na toczeń ma objawy zespołu suchego oka. Z kolei u wielu osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) występują problemy ze wzrokiem. Zaburzenia widzenia są uznawane za jeden z wczesnych symptomów tego schorzenia. Ból i suchość oka to także objawy charakterystyczne dla schorzeń tarczycy o podłożu autoimmunologicznym (na przykład choroby Gravesa-Basedowa).

Choroby genetyczne a narząd wzroku

Problemy ze wzrokiem nierzadko świadczą o chorobach genetycznych. Kłopoty z widzeniem pojawiają się między innymi w przebiegu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. To choroba wywołana przez mutację genu kodującego sekwencje aminokwasów. Efektem tych nieprawidłowości jest powstanie hemoglobiny S, której obecność prowadzi do zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu czerwonych krwinek. To natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, niewydolności nerek, nadciśnienia płucnego, a także uszkodzenia kości i stawów.

Cukrzycę można wyczytać z oczu

Jednym z najczęściej występujących powikłań cukrzycy jest retinopatia cukrzycowa. Jej główne objawy to zmętnienie pola widzenia, zaburzenia ostrości widzenia czy pojawianie się ciemnych plam przed oczami. Podczas badania okulistycznego specjalista może zobaczyć obrzęk naczyń krwionośnych w oku. Według American Diabetes Association ta choroba jest jedną z głównych przyczyn całkowitej lub częściowej ślepoty wśród dorosłych mieszkańców tak zwanych krajów rozwiniętych. Retinopatia cukrzycowa, co warto podkreślić, zwiększa ryzyko rozwoju jaskry, zaćmy i innych problemów okulistycznych.

Czytaj też:

WHO alarmuje: 250 mln osób na świecie ma zaburzenia widzenia. Co jest sygnałem ostrzegawczym?Czytaj też:

Zaczęło się od swędzenia oka. Młoda kobieta omal nie straciła wzroku