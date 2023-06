Co zrobić, by mieć serce jak dzwon

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Maciejem Banachem, kardiologiem, lipidologiem, epidemiologiem chorób serca i naczyń, prezesem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.



Jak poważnym problemem są choroby układu krążenia?

Choroby układu krążenia stanowią wciąż największą przyczynę zgonów na świecie – z ich powodu umiera ok. 20 mln osób rocznie. Nam, lekarzom, trudno jest zrozumieć, dlaczego wciąż to się dzieje, skoro mamy tak skuteczne leki. Co najmniej 2/3 zgonów, które są związane z tzw. miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową, u której podłoża leży miażdżyca, jesteśmy w stanie zapobiec.



Jak możemy zapobiec zgonom?

W różny sposób: przede wszystkim kontrolując i monitorując swoje zdrowie, czyli inwestując w nie. Jeśli wcześnie o to zadbamy, będziemy wykonywali regularne profilaktyczne badania – będziemy sprawdzali poziom glukozy, stężenie cholesterolu, ciśnienie tętnicze krwi, będziemy dbali o dietę, regularny wysiłek fizyczny, by nie doprowadzić do nadwagi i otyłości (a właściwie do choroby otyłościowej), możemy żyć naprawdę bardzo długo.



Podam przykład – jeżeli byśmy przez całe życie mieli poziom cholesterolu w normie, to jesteśmy w stanie zapobiec 55 proc. incydentów związanych z chorobą serca i naczyń. Czyli u co drugiej osoby ten incydent nigdy nie nastąpi.



Jak zachęciłby pan do korzystania z badań, z programów profilaktycznych?

Cieszę się, że zaczęliśmy w Polsce mówić o profilaktyce. Przez lata skupialiśmy się na tym, co zrobić, jak już chorujemy. Trzeba zrobić wszystko, żeby do tej choroby nigdy nie doprowadzić lub – żeby wydłużyć czas do jej pojawienia się. Korzystanie z programów profilaktycznych pozwoli na to, że u większości osób, które będą chciały zadbać o swoje zdrowie, będziemy mogli je właściwie monitorować i w odpowiednim momencie wdrożyć właściwe postępowanie. My to nazywamy: niefarmakologiczne, a więc: zmianę stylu życia, regularny wysiłek fizyczny i dietę.



Wiele dla naszego zdrowia możemy zrobić sami?

To prawda. Okazuje się, że już wykonanie czterech tysięcy kroków dziennie zmniejsza ryzyko zgonu, bez względu na przyczynę. Oczywiście, ze złotą zasadą: im więcej kroków robimy, tym lepiej, tym bardziej inwestujemy w swoje zdrowie. Ważna jest także dobrze zbilansowana dieta. Nie diety restrykcyjne, co do których trzeba mieć określone wskazania zdrowotne.



Obecnie mocno borykamy się również z używkami – to ogromny problem. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego statystycznie Polak pije rocznie nawet 11 litrów czystego spirytusu. To są jedne z najgorszych wyników od czasu II wojny światowej. Złe są też statystyki dotyczące palenia, zwłaszcza u osób młodych. Na dodatek reklamy chcą nam wmówić, że podgrzewacze są mniej trujące albo „bardziej zdrowe”. Jedno i drugie jest nieprawdą. One tak samo negatywnie wpływają na nasze zdrowie.



Warto wcześnie zainwestować w swoje zdrowie, z silnym podkreśleniem słowa „wcześnie”. Nie wtedy, kiedy pojawi się ból w klatce piersiowej. Nie wtedy, kiedy będziemy mieli już zmniejszoną tolerancję wysiłku, pojawi się kołatanie serca, będziemy bardzo źle się czuli, mając np. chorobę otyłościową, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas i miejsce, żeby zainwestować w swoje zdrowie. Złota zasada: im wcześniej, tym lepiej. Naprawdę możemy wydłużyć swoje życie. I to w bardzo dobrej jakości, bo to też jest bardzo istotne.