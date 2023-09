Jak dbać o serce? NFZ przypomina o profilaktyce i dostępnych programach

Nieprawidłowa praca serca może prowadzić do wielu chorób, między innymi udaru mózgu, zawału czy nadciśnienia tętniczego. Choroby układu krążenia są jednymi z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to właśnie one są główną przyczyną przedwczesnej śmierci.

Jak dbać o serce? Najważniejsze zasady

Co należy robić, by dbać o zdrowie swojego serca? Przede wszystkim trzeba:

zdrowo się odżywiać (ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych oraz soli),

uprawiać regularną aktywność fizyczną (dostosowaną do wieku oraz stanu zdrowia),

kontrolować ciśnienie tętnicze krwi (sprawdźcie, jakie normy ciśnienia obowiązują aktualnie),

dbać o prawidłowe stężenie cholesterolu (wartość powinna zawierać się w przedziale do 200 mg/dl),

zrezygnować z palenia papierosów,

ograniczyć picia alkoholu,

unikać ekspozycji biernej na dym tytoniowy.

Profilaktyka chorób serca – jakie badania wykonać?

W przypadku podejrzenia chorób serca wskazane jest wykonanie kilku podstawowych badań diagnostycznych. „Pierwsze – badanie krwi – pozwala ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta. EKG (elektrokardiografia) umożliwia ocenę i wykrycie nieprawidłowości pracy serca. Echo serca (echokardiografia), czyli badanie obrazowe, ocenia między innymi budowę i działanie zastawek serca. Próba wysiłkowa natomiast bada pracę serca podczas wysiłku” – wskazuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie badania pozwalają określić stan pacjenta, a – co najważniejsze – wykryć choroby już na wczesnym etapie ich rozwoju.

Programy profilaktyczne chorób układu krążenia

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że pacjenci mogą korzystać z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK), który jest dostępny w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Mogą wziąć w nim udział osoby z całego kraju. Wystarczy zgłosić chęć udziału. Program przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące kryteria:



mają od 35 do 65 lat,

nie mają cukrzycy, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii ani niektórych chorób układu krążenia (jeśli pacjent na nie choruje, powinien dowiedzieć się od lekarza, czy może wziąć udział w programie),

nie korzystali wcześniej z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Pacjenci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą także skorzystać z portalu dietetycznego NFZ, który oferuje wsparcie związane ze zdrowym odżywianiem. „Dostępne plany żywieniowe oparte są na zasadach diety DASH (ang. Dietary Approaches to Stop Hypertension – dieta w leczeniu i zapobieganiu nadciśnienia)” – wskazuje NFZ.

Czynniki ryzyka wystąpienia chorób serca

Mimo dostępu do lepszej diagnostyki i metod leczenia, co roku z przyczyn kardiologicznych umiera około 178 tys. Polaków. Wpływają na to czynniki związane ze stylem życia, takie jak między innymi:



nadwaga i otyłość,

podwyższone ciśnienie tętnicze,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

stan przedcukrzycowy lub cukrzyca,

palenie wyrobów tytoniowych,

niska aktywność fizyczna,

siedzący tryb życia,

spożywanie alkoholu oraz stres.

Czytaj też:

Prof. Ponikowski: Jest przełom w zaleceniach leczenia niewydolności serca. Ważne zmiany dla pacjentówCzytaj też:

Wytyczne po kongresie ESC leczenia niewydolności serca. Komentarz prof. Piotra Hoffmana