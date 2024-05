Michał Wiśniewski o swoich problemach zdrowotnych: „Ludzie bali się mi podawać rękę”

Michał Wiśniewski to wokalista zespołu „Ich Troje”. Ze światem muzyki jest związany od ponad 25 lat. Popularność przyniosły mu utwory, takie jak na przykład „Zawsze z Tobą chciałbym być”, „Powiedz”, „A wszystko to... (bo ciebie kocham)!” czy „Keine Grenzen – Żadnych granic”. Niedawno piosenkarz „otworzył się” na temat swojego zdrowia i opowiedział więcej o nieuleczalnej chorobie, z którą zmaga się od lat.

Michał Wiśniewski i jego walka z łuszczycą

Michał Wiśniewski odkrył, że choruje na łuszczycę w jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. „Ona przyszła bardzo niewinnie, bo zaczęło się standardowo. Tam gdzieś od łokci, gdzieś tu na nodze robiły się takie strupki. No więc ja goiłem sobie te strupki i tak dalej, ale tego było coraz więcej, aż w końcu zaczęło atakować mi twarz. Ten ryj zarabia. To generalnie było bardzo trudne. Ja to zdrapywałem i make-upem przykrywałem” – wyznał w wywiadzie.

Początkowo wokalista próbował sobie radzić z łuszczycą za pomocą różnego rodzaju maści nakładanych na skórę. Później zaczął przyjmować sterydy. Jednocześnie przyznał, że choroba bardzo mocno wpłynęła na jego życie, a także sposób, w jaki postrzegało go otoczenie.

Generalnie bardzo często jest tak, że ludzie, którzy nie mają świadomości to myślą, że to jest grzybica, że to jest niedbanie o siebie. Wiadomo, to jest niewiedza ludzi. […] Ja płakałem jak dziecko, jak w końcu odzyskałem paznokcie, bo to było wycinanie paznokcia już do samego końca, żeby tylko nie było widać. […] Ludzie bali się mi podawać rękę – wyjaśnił.

Piosenkarz zauważył, że przez wiele osób łuszczyca jest traktowana po macoszemu. Jednocześnie zaapelował do chorych, by nie poddawali się i walczyli o poprawę swojego stanu zdrowia, bo dzięki temu zyskają więcej pewności siebie. Zwrócił też uwagę na jeszcze jedną bardzo istotną kwestię – nieprzychodzenie na umówione wizyty lekarskie czy zabiegi. Nieodwoływanie ich, jak podkreślił, oznacza „kradzież miejsca innych”.

Jak objawia się łuszczyca?

Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów łuszczycy są zmiany skórne występujące na ciele. Najpierw mają one postać czerwonobrunatnych grudek, które z czasem zmieniają się w tak zwane tarczki okryte srebrzystymi łuskami. Skóra pod nimi jest błyszcząca. Wygląda tak, jakby była pokryta woskiem. Często wskazanym zmianom skórnym towarzyszy świąd. Choroba może atakować nie tylko skórę, ale również paznokcie i stawy. Całkowite i trwałe wyleczenie łuszczycy nie jest możliwe. Terapia pozwala na złagodzenie objawów, a także wydłużenie okresów remisji (czas, w którym objawy choroby ustępują). Warto podkreślić, że nawrotom łuszczycy sprzyja niewłaściwa dieta (spożywanie alkoholu) i stres.

