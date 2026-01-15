Cała prawda o przeszczepach w stomatologii

To pytanie pozwala obalić mit, że przeszczepy wykonuje się dopiero w ostateczności. Daje przestrzeń do opowiedzenia o nowoczesnym podejściu rekonstrukcyjnym i estetycznym, także u pacjentów młodych, z recesją dziąseł czy po usunięciu zęba. Niektóre przeszczepy mogą być stosowane także w sytuacjach profilaktycznych, w zależności od oceny lekarza.

Jakie są główne rodzaje przeszczepów wykonywanych w stomatologii?

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje przeszczepów:

Przeszczepy kości – stosowane do odbudowy ubytków kostnych, szczególnie przed planowaną implantacją.

– stosowane do odbudowy ubytków kostnych, szczególnie przed planowaną implantacją. Przeszczepy tkanek miękkich (dziąseł) – używane do pokrycia recesji dziąseł, pogrubienia dziąsła przy implantach lub zębach naturalnych, a także poprawy estetyki i zdrowia przyzębia.

Każdy z tych przeszczepów może być pobrany od pacjenta (autogenny) lub pochodzić z materiałów biomedycznych (allo-, xeno- lub syntetycznych).

Kiedy wykonuje się przeszczep kości i dlaczego jest on potrzebny?

Przeszczep kości wykonuje się najczęściej:

przed wszczepieniem implantu, gdy kość jest zbyt cienka lub za niska,

po ekstrakcji zęba, aby zapobiec utracie objętości wyrostka zębodołowego,

w przypadku urazów, chorób przyzębia lub długoletnich braków zębowych.

Odbudowa kości umożliwia stabilne i trwałe wszczepienie implantu oraz pozwala uzyskać naturalny, estetyczny efekt.

Jakie są wskazania do przeszczepu dziąsła?

Przeszczepy tkanek miękkich wykonuje się najczęściej:

przy recesji dziąseł (czyli cofnięciu się dziąsła i odsłonięciu szyjki zęba),

wokół implantów, aby pogrubić dziąsło i chronić strukturę przyzębia,

w strefie estetycznej, by poprawić symetrię uśmiechu,

u pacjentów z tzw. cienkim biotypem dziąsłowym, aby zapobiec dalszym zanikom i podrażnieniom.

Zabieg może wspierać regenerację tkanek i funkcjonowanie przyzębia; efekty estetyczne zależą od indywidualnego przypadku.

Czy każdy pacjent może mieć wykonany przeszczep? Jakie są przeciwwskazania?

Przeszczepów nie wykonuje się u pacjentów z:

niekontrolowaną cukrzycą,

niewyrównanymi chorobami ogólnoustrojowymi,

aktywnym stanem zapalnym w jamie ustnej,

brakiem motywacji do utrzymania higieny,

czynnikami ryzyka gojenia (palenie tytoniu, alkohol, niedobory witamin, stres oksydacyjny).

Zawsze należy wykonać pełną diagnostykę oraz analizę stanu zdrowia i stylu życia pacjenta, by dobrać najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Czy przeszczepy są bolesne i jak wygląda rekonwalescencja?

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, co zmniejsza odczuwanie bólu, a czas gojenia zależy od rodzaju przeszczepu:

dla przeszczepów kości – 6 do 9 miesięcy do pełnej integracji,

dla przeszczepów dziąsła – 3 do 6 tygodni do stabilizacji tkanek.

Pacjenci otrzymują precyzyjne zalecenia dotyczące higieny, suplementacji i stylu życia – a stosowanie laseroterapii wspomagającej gojenie znacząco poprawia komfort i skraca czas rekonwalescencji.

Jaka jest różnica pomiędzy auto, allo, xeno i syntetycznymi przeszczepami? Czym różnią się cztery podstawowe typy przeszczepów wykorzystywane w chirurgii stomatologicznej, szczególnie przy odbudowie kości i tkanek miękkich?

Są następujące rodzaje przeszczepów w stomatologii:

1. Przeszczep autogenny (autoprzeszczep)

Pochodzi z ciała pacjenta – najczęściej z podniebienia (przy dziąsłach) lub z okolicy żuchwy, brody, guza szczęki (przy przeszczepach kości).

Zalety:

Najlepsza zgodność biologiczna – organizm rozpoznaje „własną” tkankę.

Największa szansa na prawidłowe gojenie i integrację.

Wady:

Wymaga dodatkowego pola operacyjnego (dwa miejsca zabiegowe).

Może powodować dyskomfort w miejscu dawczym.

2. Przeszczep allogeniczny (allograft)

Pochodzi od innego człowieka – dawcy (bank tkanek), jest odpowiednio oczyszczony i zabezpieczony.

Zalety:

Nie wymaga dodatkowego zabiegu u pacjenta.

Dostępność różnych form (blok, granulat, membrana).

Wady:

Minimalnie niższa biokompatybilność.

Konieczność ścisłej kontroli źródła i sterylizacji.

3. Przeszczep ksenogeniczny (ksenograft)

Pochodzi od innego gatunku – najczęściej od bydła (kość wołowa) lub świni (tkanki miękkie), oczyszczony i przetworzony.

Zalety:

Bardzo stabilna struktura – wolno się resorbuje, wspiera odbudowę.

Szeroko dostępny i stosowany w implantologii.

Wady:

Nie integruje się całkowicie – raczej „wspiera” tworzenie własnej tkanki.

Może budzić obawy etyczne u niektórych pacjentów.

4. Przeszczep syntetyczny (alloplastyczny)

Wytwarzany laboratoryjnie – np. z bioaktywnych ceramik, fosforanu wapnia, hydroksyapatytu lub materiałów resorbowalnych.

Zalety:

Brak ryzyka przeniesienia chorób.

Dobre właściwości osteokondukcyjne (rusztowanie pod kość).

Wady:

Brak naturalnych komórek – nie pobudza tworzenia nowej kości tak silnie jak autoprzeszczep.

Czasem wymaga połączenia z innymi materiałami.

Co wybiera lekarz?

Dobór materiału zależy od:

rozległości ubytku,

celu zabiegu (np. odbudowa struktury, estetyka, ochrona implantu),

ogólnego stanu zdrowia pacjenta,

preferencji etycznych i kosztów.

W praktyce często stosuje się mieszanki (np. autoprzeszczep + xeno) dla maksymalnego efektu biologicznego i mechanicznego.

Dlaczego warto zdecydować się na zabiegi regeneracyjne kości?

Nowoczesna stomatologia pozwala dziś nie tylko uzupełnić braki zębowe, ale również przywrócić utraconą objętość kości, dzięki czemu implant może być wszczepiony stabilnie i bezpiecznie, a efekt estetyczny może być naturalny.

Dzięki odpowiednio dobranym technikom przeszczepowym — czy to z materiałów własnych pacjenta, czy nowoczesnych materiałów biozgodnych — możliwe jest:

odbudowanie zaników po ekstrakcji,

przygotowanie idealnych warunków pod implant,

zahamowanie dalszego zaniku kości,

poprawa wyglądu profilu i uśmiechu,

długoterminowy sukces leczenia implantologicznego.

Efekty przeszczepów zależą od indywidualnego stanu pacjenta. Zabiegi mogą wspierać odbudowę kości i przygotowanie do implantów, ale skuteczność i efekty estetyczne są różne w każdym przypadku.

Ocena stanu kości przed decyzją o implantach jest istotnym elementem planowania leczenia stomatologicznego.

Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.