Małpia ospa powróci w wakacje? Jest ostrzeżenie specjalistów

Epidemia małpiej ospy była jednym z poważnych problemów zdrowotnych, z jakim borykał się świat w minionym roku. Czy ten rok może być powtórką? Tak sugerują Amerykanie, obawiając się letnich miesięcy.

Koniec globalnej epidemii mpox, ale zagrożenie zostało

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w maju, że mpox nie stanowi już globalnego zagrożenia zdrowotnego. „Jednak podobnie jak w przypadku Covid-19, nie oznacza to, że praca się skończyła. Mpox nadal stwarza poważne wyzwania dla zdrowia publicznego, które wymagają solidnej, aktywnej i zrównoważonej odpowiedzi” – powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Teraz przed małpią ospą ostrzega amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) prognozując, że latem zakażenia wirusem mpox znowu mogą stanowić problem. „Sezon wiosenny i letni w 2023 roku może doprowadzić do odrodzenia się mpox” – napisano w komunikacie CDC. Powód? Wakacje to czas, kiedy ludzie zbierają się na festiwalach i innych masowych wydarzeniach. Dlatego specjaliści już teraz radzą, aby zaszczepić się przeciwko małpiej ospie.

Małpia ospa w Polsce

Według aktualnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich trzech tygodni w Polsce nie odnotowano żadnego nowego przypadku małpiej ospy. W sumie od początku epidemii w Polsce stwierdzono 217 przypadków mpox. Dla porównania, w sąsiadujących z nami Niemcami było to ponad 3600 przypadków. Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie w ubiegłym roku odnotowano w maju, w Polsce stało się to w czerwcu 2022 roku.

Czytaj też:

Małpia ospa a kontakty seksualne. Zbadano ryzyko zakażeńCzytaj też:

Stanowisko WHO w sprawie małpiej ospy. Eksperci nie byli zgodni