Wirus Alongshan. Nowy wirus przenoszony przez kleszcze rozpowszechnia się w Europie

Pierwsze przypadki wirusa Alongshan zostały potwierdzone w Niemczech. Jednocześnie – jak przypomina Centrum Medycyny Podróżniczej w Düsseldorfie – wirus został też wcześniej znaleziony u kleszczy w Finlandii, Francji, Rosji i Szwajcarii.

Co to jest wirus Alongshan (ALSV)?

Po raz pierwszy wirusa zidentyfikowano u człowieka w 2017 roku w Chinach. Do szpitala zgłosił się pacjent po ukąszeniu przez kleszcza z objawami kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Jednak we krwi nie wykryto wirusa KZM. Po dalszych testach stwierdzono, że to ALSV. W 2019 roku wirusa wykryto także w Finlandii, a potem w kolejnych europejskich krajach.

Wirus Alongshan należy do tej samej rodziny co wirus KZM czy wirus Zika. Objawy zakażenia zwykle są podobne do objawów przeziębienia lub początku infekcji kleszczowego zapalenia mózgu. To najczęściej bóle głowy, gorączka, zmęczenie, bóle mięśni i stawów. Do tej pory zakażenie ALSV odnotowano między innymi u chińskich rolników. Sezon epidemii wirusów rozpoczyna się tam w maju i trwa do lipca.

Wirus Alongshan w Niemczech

Badacze z Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze znaleźli dowody na przenoszenie wirusa ALSV przez kleszcze na dzikie zwierzęta w Dolnej Saksonii – donoszą niemieckie media. Swoje badania naukowcy z Hanoweru opublikowali w czasopiśmie „Microorganisms”. W opinii zespołu konieczne są dalsze badania, aby ocenić potencjalne ryzyko ALSV dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Nowy wirus, co z pewnością jest niepokojące, powiększył listę patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wciąż jedną z najczęstszych chorób odkleszczowych pozostaje borelioza.

W Polsce rośnie liczba przypadków boreliozy i KZM

Dane dotyczące przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce mogą niepokoić. Od 1 stycznia do końca czerwca w Polsce zarejestrowano 7686 przypadków boreliozy – to niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Do końca czerwca odnotowano 147 przypadków KZM – to o 68 więcej niż w ubiegłym roku o tej samej porze.

