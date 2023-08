Pacjent zgłosił się do dermatologa z wysypką. Diagnoza zszokowała wszystkich, służby medyczne ostrzegają

Plamista bolesna wysypka na nogach była powodem, dla którego mężczyzna zgłosił się do dermatologa. Dr Rajiv Nathoo z kliniki w Orlando wykonał sześć biopsji, próbując znaleźć przyczynę, tym bardziej że tajemnicza wysypka rozprzestrzeniała się po całym ciele. Wreszcie udało się ustalić: mężczyzna zachorował na trąd. „Coś, o czym czytasz w swoich podręcznikach” – określił dr Nathoo.

Jak pacjent zaraził się trądem?

Długi czas stawiania diagnozy wynikał m.in. z wywiadu z pacjentem. Mężczyzna nie był narażony na oczywiste czynniki ryzyka: nie podróżował, nie miał kontaktu z innymi chorymi czy zwierzętami mogącymi przenosić trąd. Stąd lekarze zaczęli poważnie się niepokoić, że Centralna Floryda może być nieoczekiwanym siedliskiem trądu. Stanowisko w tej sprawie wydało amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (CDC), podkreślając w swoim raporcie, że w stanie Floryda zaobserwowano wzrost przypadków trądu bez udziału typowych czynników ryzyka, ponieważ przypadek pacjenta z Orlando nie jest jedyny. CDC zaapelowało do lekarzy, aby byli wyczuleni na podobne przypadki i zwracali uwagę na objawy mogące świadczyć o trądzie.

Trąd – co trzeba wiedzieć

Choć trąd wiele osób kojarzy przede wszystkim ze średniowiecznymi doniesieniami o epidemiach będących karami za grzechy, to choroba wciąż istnieje. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na świecie zgłaszanych jest ok. 200-250 tys. nowych przypadków. Najwięcej w Indiach i Ameryce Południowej

Trąd (nazywany także chorobą Hansena) jest chorobą bakteryjną, która rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Do zakażenia prątkami trądu (Mycobacterium leprae) dochodzi zwykle podczas długotrwałego kontaktu z osobą chorą, dlatego dawniej trędowatych izolowano z dala od osób zdrowych, tworząc specjalne kolonie.

Najbardziej charakterystyczne objawy trądu to zmiany skórne i wysypki. Wczesne wykrycie trądu pozwala spowolnić przebieg choroby, jednak brak dostępu do opieki medycznej powoduje, że chorzy na skutek zakażenia zmagają się z trwałym kalectwem, bo choroba ta prowadzi m.in. do utraty kończyn oraz wzroku i pojawienia się zaburzeń czucia.

