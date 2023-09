Komary roznoszące tropikalne choroby pojawiły się w Portugalii. Jakie schorzenia roznoszą?

Wiadomość o pojawieniu się gatunku komara tygrysiego (Aedes albopictus) potwierdziła rządowa Generalna Dyrekcja Zdrowia (DGS) w Portugalii. Gatunek ten może przenosić groźne choroby takie jak denga, zika i chikungunya. W organizmach owadów, które udało się do tej pory przebadać, nie stwierdzono jednak obecności tych wirusów. Służby medyczne przypuszczają, że owad mógł przybyć do Lizbony z południowej Hiszpanii, gdzie wcześniej zaobserwowano pojawienie się okazów tego gatunku. To nie pierwszy bowiem przypadek pojawienia się owadów na Półwyspie Iberyjskim. Zdaniem portugalskich epidemiologów istnieje ryzyko, że insekty te zamieszka tam na stałe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowała już wcześniej, że ten gatunek komarów pojawił się w Katalonii, Walencji i Murcji. Zanotowano do tej pory kilkaset przypadków ukąszeń przez te nie. Wykryty po raz pierwszy w Hiszpanii w 2004 roku komar tygrysi to zagrożenie dla człowieka, a także dla zwierząt domowych i hodowlanych.

Denga, zika i chikungunya – co to za choroby?

Denga, Gorączka Zika i chkunguaya to ostre wirusowe choroby roznoszone przez komary.

Denga

Jak wskazują specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), objawy gorączki denga przypominają grypę, trwają 2-7 dni i pojawiają się 4-10 dni po ukąszeniu zakażonego komara. Do najczęstszych objawów należą: wysoka gorączka, silny ból głowy, bóle mięśni i stawów, obrzęk węzłów chłonnych i wysypka. Zwykle przebieg choroby nie jest ciężki, stosuje się leczenie lekami przeciwgorączkowymi (paracetamol). W niektórych przypadkach, przy ciężkim przebiegu choroby, może dojść do krwotoków i wstrząsu, a także powikłań neurologicznych i związanych z układem krążenia.

Zika

Zakażenia wirusem Zika najczęściej przebiegają łagodnie. Chorobie towarzyszą zwykle umiarkowana gorączka, bóle głowy, mięśni lub stawów, zapalenie spojówek, wysypka plamisto-grudkowa. Objawy występują zwykle po kilku dniach od zakażenia (z reguły 3-7 dni) i zwykle nie trwają dłużej niż tydzień. W 80 proc. przypadków przebieg choroby może być bezobjawowy. Ze względu na mało charakterystyczny obraz kliniczny choroba może zostać nierozpoznana lub omyłkowo zdiagnozowana jako inna choroba np. gorączka denga. Leczenie zakażenia wirusem Zika ma charakter wyłącznie objawowy. Zakażenie wirusem Zika jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży – może bowiem prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego płodu.



Chkunguaya

Wirus chikungunya (czikungunia) wywołuje jedną z groźniejszych chorób zakaźnych. Potocznie zwana jest również gorączką czikungunia. Powoduje ogólne wyczerpanie organizmu, a także przewlekłe stany zapalne stawów oraz mięśni i bóle kości. Jak w większości przypadków chorób wirusowych we wczesnym stadium, chikungunya przypomina przeziębienie lub grypę. Pojawiają się: wysoka gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie i przemęczenie, mogą pojawić się także wymioty lub biegunka. Kolejne symptomy to krosty i plamy oraz wybroczyny, które świadczą o ciężkim przebiegu choroby.

Czytaj też:

Czy wirus dengi zagraża Europie?Czytaj też:

Wirusy - czym są i czy żyją? Jak leczyć choroby wirusowe?

Źródła: