Grażyna Szapołowska przeszła poważną chorobę. „Czułam ogromny ból”

Półpasiec dotyczy głównie osób po 50 roku życia. To schorzenie zakaźne wywoływana przez wirus ospy wietrznej lub półpaśca. Może dotknąć nawet osoby, które przechorowały ospę wietrzną. Kilka lat temu zmagała się z nim Grażyna Szapołowska, aktorka znana między innymi z roli Telimeny w „Panu Tadeuszu” Andrzeja Wajdy. Artystka do dziś odczuwa skutki walki z półpaścem.

Grażyna Szapołowska chorowała na półpasiec

Pierwsze objawy półpaśca aktorka zaczęła zauważać podczas pracy nad jedną ze swoich książek. Pojawił się bardzo duży dyskomfort, który uniemożliwił artystce normalne funkcjonowanie w życiu codziennym i realizowanie obowiązków zawodowych.

– Nie wiedziałam, co się dzieje. Czułam ogromny ból po prawej stronie ciała. Ten ból przeciągał się do tego stopnia, że uniemożliwiał mi nawet zwykłe siedzenie na krześle podczas kolacji czy jakichkolwiek posiłków. Bez przerwy kładłam się [...] Byłam wyczerpana tym bólem i niezdolna do jakiejkolwiek pracy, do uśmiechu, do życia czy czegokolwiek – wyznała aktorka.

W poszukiwaniu ulgi i rozwiązania problemu Grażyna Szapołowska odwiedziła wielu specjalistów. Lekarze nie potrafili jednak powiedzieć, co tak naprawdę jej dolega. Postawienie diagnozy ułatwiło pojawienie się na ciele artystki rumienia oraz wysypki (zmiany wystąpiły w miejscu odczuwania największego bólu). Wtedy stało się jasne, że chodzi o półpasiec, ponieważ wysypka jest jednym z jego najbardziej charakterystycznych symptomów.

Jakie objawy daje półpasiec?

Grudkowata, czerwona wysypka na ciele nie jest jedynym objawem półpaśca. Warto również zwrócić uwagę na mniej typowe sygnały ze strony organizmu, które mogą świadczyć o rozwijającym się zakażeniu. Chodzi o osłabienie, bóle głowy, stan podgorączkowy lub gorączkę, mrowienie bądź drętwienie skóry. Należy zauważyć, że charakter objawów zależy w dużej mierze od tego, gdzie umiejscowi się wirus. Wyróżnia się:

półpasiec rozsiany – zmiany skórne mogą obejmować całe ciało,

– zmiany skórne mogą obejmować całe ciało, półpasiec oczny – wysypka występuje w okolicy oka (towarzyszy jej łzawienie oczu, zapalenie spojówek, nadwrażliwość na światło, obrzęk powieki i/lub rogówki, a także innych części oka, zaburzenia widzenia),

– wysypka występuje w okolicy oka (towarzyszy jej łzawienie oczu, zapalenie spojówek, nadwrażliwość na światło, obrzęk powieki i/lub rogówki, a także innych części oka, zaburzenia widzenia), półpasiec uszny – zmiany skórne uwidaczniają się w okolicy lub wewnątrz ucha (dodatkowo występują szumy uszne, zawroty głowy, asymetria twarzy, opadanie kącika ust, suchość w ustach, zaburzenia słuchu i smaku,

– zmiany skórne uwidaczniają się w okolicy lub wewnątrz ucha (dodatkowo występują szumy uszne, zawroty głowy, asymetria twarzy, opadanie kącika ust, suchość w ustach, zaburzenia słuchu i smaku, półpasiec zgorzelinowy – na ciele występują owrzodzenia zamiast wysypki,

– na ciele występują owrzodzenia zamiast wysypki, półpasiec krwotoczny – w przebiegu choroby dochodzi do wystąpienia wylewów podskórnych.

Oczywiście „wspólnym mianownikiem” wszystkich wymienionych odmian półpaśca jest bardzo duży ból i dyskomfort, który nie pozwala pacjentowi normalnie funkcjonować i zmusza go do rezygnacji ze zwyczajowych aktywności.

– Życzę Państwu, aby ten ból nigdy was nie dotknął [...] Życzę, żeby nikt z was [...] nie przeszedł tej choroby, bo mogłabym porównać ją do porodu, który przeszłam bardzo ciężko [...] Ja bym tego półpaśca porównała do dyskomfortu, który ciągnie się znacznie dłużej [niż poród – przyp. red.]. Poród to są sekundy, minuty, czasem godziny, ale nie więcej. Natomiast półpasiec trwa tygodniami, a nawet miesiącami – wspominała Szapołowska.

Jakie są powikłania po półpaścu?

Półpasiec często daje o sobie znać jeszcze długo po zakończeniu choroby. Aktorka odczuwa skutki schorzenia do dziś. „Przy takich gwałtownych zginaniach się w dół, kiedy na przykład chcemy sobie zawiązać tenisówkę albo kiedy ćwiczymy jakiś sport to on [ból – przyp. red.] niestety jest odczuwalny. To jest taka pamięć bólu, która została i której nie mogę się do tej pory pozbyć” – przyznała aktorka. Warto podkreślić, że nieleczony półpasiec może doprowadzić do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, na przykład utraty wzroku czy słuchu. Rodzaj powikłań zależy od tego, które nerwy zostały zaatakowane.

