Półpasiec – zagrożenia i ochrona. Nowa kampania „Półpasiec stop”

Półpasiec to choroba wywoływana przez wirus ospy wietrznej i półpaśca – VZV (ang. Varicella Zoster Virus) występująca u osób, które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną. Po przebyciu ospy wietrznej wirus VZV pozostaje w organizmie człowieka w formie uśpionej. W takiej postaci wirus może pozostawać przez wiele lat. W wyniku reaktywacji uśpionego wirusa VZV dochodzi do rozwoju półpaśca. Choroba występuje głównie u osób powyżej 50. roku życia oraz osób z obniżoną odpornością[1,2].

Półpasiec objawia się zwykle w postaci pęcherzykowej, bolesnej lub swędzącej wysypki zlokalizowanej po jednej stronie tułowia. Najczęstszym powikłaniem półpaśca jest neuralgia popółpaścowa. Jest to ból, który lokalizuje się w miejscu występowania wysypki i utrzymuje się pomimo jej ustąpienia. Pacjenci cierpiący na neuralgię odczuwają silne bóle przez dłuższy czas – do kilkunastu miesięcy, a nawet lat. Ból związany z neuralgią popółpaścową może być bardzo nasilony i prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia i zaburzeń funkcjonowania[1,2].

Pamiętaj, że szansą na uniknięcie półpaśca jest szczepienie! Poznaj historie pacjentów, materiały informacyjne i dowiedz się więcej na temat tej choroby. Szczegóły znajdują się na stronie: www.polpasiecstop.pl.

NP-PL-HZU-PRSR-230001, wrzesień 2023 r.