„Niezwykły i nieoczekiwany wzrost liczby przypadków”. Europa ma nowy problem. 5 zgonów na papuzicę

Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) poinformowała, że w ostatnich kilku miesiącach w Europie odnotowuje się więcej zachorowań na papuzicę (inne nazwy funkcjonujące w literaturze to ornitoza lub choroba ptasia). Z problemem zmaga się między innymi Holandia, Dania, Austria i Niemcy. WHO mówi o „niezwykłym i nieoczekiwanym wzroście liczby przypadków”. Do tej pory zmarło 5 osób.

Czym jest papuzica?

Papuzica (ornitoza) to choroba odzwierzęca. Można się nią zarazić poprzez kontakt z dzikim lub domowym ptactwem (gołębiami, papugami, kanarkami, kurami itp.), a zwłaszcza ich odchodami lub wydzielinami (na przykład śliną). Zakażenie rozwija się w ciągu 5-14 dni od momentu kontaktu z patogenem. Na początku rozwoju choroba przypomina grypę. Towarzyszą jej takie objawy jak na przykład podwyższona temperatura ciała. bóle głowy i mięśni, dreszcze, zmęczenie, uczucie wewnętrznego „rozbicia”. Z czasem pojawiają się również inne symptomy, między innymi:

suchy kaszel,

bóle w klatce piersiowej,

duszności,

krwioplucie,

gorączka (powyżej 39 stopni),

powiększenie wątroby i śledziony,

zaburzenia rytmu serca,

wysypka w formie wybroczyn.

WHO ocenia, że prawdopodobieństwo przenoszenia się choroby z człowieka na człowieka jako niskie. Najbardziej narażeni na zakażenie są weterynarze, hodowcy i posiadacze ptaków, a także pracownicy ogrodów zoologicznych i schronisk dla zwierząt.

Czy papuzica jest groźna?

Ornitoza ma zwykle łagodny przebieg, ale może doprowadzić do rozwoju groźnych powikłań związanych na przykład z zapaleniem płuc. W grupie ryzyka znajdują się dzieci, osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością i pacjenci z chorobami przewlekłymi. Zazwyczaj chorobę można skutecznie wyleczyć za pomocą antybiotyków. Uchronić przed infekcją może przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk, utrzymywanie ptasich klatek w czystości, a także unikanie kontaktu z dzikim ptactwem (nowo nabyte zwierzęta powinny być poddane kwarantannie).

