Czy pierwotna niewydolność jajników wpływa na ryzyko otyłości i cukrzycy?

W nowym badaniu oceniono wpływ rezerwy jajnikowej na otyłość oraz metabolizm glukozy i nie stwierdzono korelacji. Wyniki badań opublikowano w Internecie w czasopiśmie The North American Menopause Society (NAMS).

Rezerwa jajników została zdefiniowana jako liczba i jakość kobiecych jaj. Niska rezerwa jajników oznacza, że ​​liczba i / lub jakość jaj, które kobieta posiada, jest niska jak na jej wiek, co utrudnia jej zajście w ciążę. Ale niska rezerwa jajników może mieć inne konsekwencje zdrowotne poza płodnością. Wiele wcześniejszych badań sugerowało, że niższa rezerwa jest związana ze wzrostem magazynowania tłuszczu i zaburzoną zdolnością do przetwarzania insuliny, co zwiększa ryzyko cukrzycy u kobiety.

Pierwotna niewydolność jajników a ryzyko otyłości i cukrzycy

Jednak w najnowszym badaniu z udziałem ponad 1000 uczestniczek i obserwacji trwającej 16 lat badacze doszli do wniosku, że poziom rezerwy jajników u kobiety nie był związany z ryzykiem zachorowania na otyłość lub cukrzycę. W badaniu oceniano w szczególności zmiany poziomu hormonu antymüllerowskiego (AMH) kobiety, który znajduje się we krwi i pomaga oszacować czas trwania reprodukcyjnego życia kobiety, ostatecznie ustalając, że ten biomarker nie przewiduje ryzyka kardiometabolicznego.

„Chociaż poprzednie badania wyraźnie wykazały związek między wczesną menopauzą a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, obecne badanie wykazało, że niższa rezerwa jajników, mierzona pojedynczym poziomem AMH, nie była związana z wyższymi w czasie trendami otyłości i markerów metabolizmu glukozy. Potrzebne są dodatkowe badania w celu ustalenia, jak najlepiej przewidzieć ryzyko kardiometaboliczne u kobiet z pierwotną niewydolnością jajników i bez niej, aby zainicjować odpowiednie strategie redukcji ryzyka” – mówi dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczny NAMS.