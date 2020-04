Nieinwazyjny sposób monitorowania cukrzycy. Nadzieja dla chorych?

Okazuje się, że ślinę można wykorzystać zamiast krwi do monitorowania cukrzycy. Taką metodę zaproponowali naukowcy z Uniwersytetu Strathclyde. Test został opracowany jako alternatywa dla obecnej powszechnej praktyki monitorowania poziomu glukozy we krwi, która może być inwazyjna, bolesna i kosztowna – mowa o nieszczęsnym nakłuwaniu opuszków.

Testy laboratoryjne procesu wydzielania śliny miały współczynnik dokładności 95,2%. Badania pokazują obiecujące wyniki monitorowania cukrzycy, która dotyka około 425 milionów ludzi na całym świecie – z czego około połowa nie jest zdiagnozowana.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE. W projekcie uczestniczyli także partnerzy z Federalnego Uniwersytetu Uberlandia w Minas Gerais w Brazylii, University of Vale do Paraíba w Sao Paolo i University of Saskatchewan w Kanadzie.

Ślina pomoże w walce z cukrzycą

Ślina odzwierciedla szereg funkcji fizjologicznych organizmu, takich jak emocjonalne, hormonalne, odżywcze i metaboliczne, dlatego jej biomarkery mogą być alternatywą dla krwi w celu szybkiego wczesnego wykrywania i monitorowania cukrzycy. Jest łatwa do pobrania, a a sam sposób analizy nieinwazyjny, wygodny do przeprowadzenia. Ponadto wymaga mniej obchodzenia się z krwią podczas procedur klinicznych, a jednocześnie jest przyjazny dla środowiska.

W testach laboratoryjnych wykorzystano system naukowy znany jako spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (ATR-FTIR). Zostało to wykorzystane w diagnozowaniu wielu chorób, chociaż jego zastosowania w monitorowaniu leczenia cukrzycy zaczęły pojawiać się dopiero niedawno. Próbki oceniono w trzech kategoriach – cukrzycowej, bez cukrzycy i cukrzycy leczonej insuliną – i zidentyfikowano dwa potencjalne biomarkery diagnostyczne.

Naukowcy mają nadzieję, że opracowany przez nich proces może zostać wykorzystany zarówno w przypadku cukrzycy typu 1, jak i typu 2, chociaż konieczne będą dalsze badania w celu potwierdzenia.