Masz cukrzycę? Uważaj na kości – łatwo może dojść do złamania

Odkrycia ujawnione podczas Tygodnia Świadomości Cukrzycy (8–14 czerwca 2020 r.) pokazują, że osoby z cukrzycą typu 1 są bardziej narażone na ryzyko niż osoby z cukrzycą typu 2, jednak stosowanie insuliny i długość życia osoby cierpiącej na tę chorobę dodatkowo zwiększa ryzyko dla osób z cukrzycą typu 2. Cukrzyca ma wiele powszechnie znanych powikłań, jednak to badanie podkreśla wpływ tego stanu na zdrowie kości – w szczególności złamania.

Dr Tatiane Vilaca, główna badaczka z Mellanby Center for Bone Research, z University of Sheffield, powiedziała: „Cukrzyca może powodować wiele dobrze znanych powikłań, w tym problemy z nerkami, utratę wzroku, problemy ze stopami i uszkodzenie nerwów. Jednak do tej pory wiele osób chorych na cukrzycę i ich lekarze nie zdają sobie sprawy, że są bardziej narażeni na złamania kości”.

Cukrzyca a ryzyko złamań kości

„Złamania mogą być bardzo poważne, szczególnie u osób starszych. Złamania bioder są najcięższe, ponieważ powodują wysoką niepełnosprawność. Około 76 000 osób w Wielkiej Brytanii cierpi na złamanie szyjki kości udowej każdego roku i uważa się, że aż 20 procent ludzi umiera w ciągu roku od złamania. Wiele innych osób nie odzyskuje w pełni mobilności, a dla wielu osób może to spowodować utratę niezależności”.

Jedna na 15 osób w Wielkiej Brytanii ma cukrzycę – poważny stan, w którym poziom glukozy we krwi jest zbyt wysoki. Istnieją dwa główne typy, typ 1 – gdy twoje ciało w ogóle nie wytwarza insuliny, i typ 2 – gdy insulina wytwarzana przez twoje ciało albo nie działa skutecznie, albo nie jesteś w stanie wyprodukować wystarczającej jej ilości.

Profesor Richard Eastell, profesor metabolizmu kości i dyrektor Centrum Badań Kości w Mellanby Uniwersytetu Sheffield, powiedział: „Te ważne badania podkreślają pilną potrzebę oceny ryzyka złamań u pacjentów z cukrzycą przez lekarzy, a także spojrzenia na potencjalne sposoby leczenia co może pomóc zmniejszyć to ryzyko. Mamy nadzieję, że dzięki zwiększeniu świadomości na temat większego ryzyka u osób z cukrzycą, gęstość kości i wytrzymałość kości staną się czymś, co lekarze rutynowo oceniają u pacjentów z tą chorobą w taki sam sposób, jak obecnie w przypadku innych dobrze znanych powikłań”.

Badanie opublikowane w Bone zostało przeprowadzone we współpracy z naukowcami z School of Health and Related Research (ScHARR) University of Sheffield i University of California.

