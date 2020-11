Prawidłowe leczenie cukrzycy to mniejsze ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

W dobie pandemii COVID-19 osoby chorujące na cukrzycę i ich bliscy martwią się o zdrowie w dwójnasób. Bo choć cukrzyca nie zwiększa ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to może sprzyjać ciężkiemu przebiegowi tej infekcji. Dotyczy to jednak przede wszystkim pacjentów, u których cukrzyca nie jest prawidłowo kontrolowana oraz tych, u których występują powikłania cukrzycy, takie jak na przykład powikłania sercowo-naczyniowe. A zatem najważniejszym zaleceniem dla osób z cukrzycą, oprócz stosowania się do ogólnych wytycznych, jest prawidłowe leczenie cukrzycy. Jakich innych zasad powinni przestrzegać pacjenci z cukrzycą? Jak dbać o zdrowie, gdy osoba z cukrzycą zachoruje na COVID-19? Te i inne pytania postawiono ekspertom związanym z kampanią „Badaj się i Lecz”, która przypomina o kontynuacji leczenia chorób przewlekłych, w tym cukrzycy, również w trudnym czasie pandemii.

– U chorych na cukrzycę nie występuje większe prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 niż u osób z populacji ogólnej. Natomiast jeżeli diabetyk zakazi się koronawirusem SARS-CoV-2, to jeśli poziom glikemii nie jest wyrównany, choroba może mieć cięższy przebieg – podkreśla dr n. o zdr. Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Dlatego w informacjach opublikowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dla lekarzy i pacjentów z cukrzycą, dotyczących postępowania w czasie pandemii COVID-19, główny nacisk został położony na jak najlepsze leczenie cukrzycy oraz przestrzeganie ogólnych zaleceń co do zachowania się w czasie pandemii (dystans społeczny, noszenie maseczek, higiena rąk). Pacjenci nie powinni obawiać się przyjmowania leków przeciwcukrzycowych, a terapię należy kontynuować niezależnie od typu cukrzycy. – Dobra kontrola cukrzycy jest potrzebna zawsze, a czas pandemii koronawirusa tylko to potwierdza – podkreśla prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii CSK WUM – najlepiej zadbamy o siebie przyjmując leki, prowadząc regularne pomiary glikemii, a jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy – kontaktując się z lekarzem. Nie czekajmy – z nadzieją, że samo minie – bo cukrzyca niestety nie mija. A zaniedbania z tego okresu mogą być bardzo niekorzystne dla dalszych rokowań i jakości życia. Czas pandemii uczy nas korzystania z nowych metod kontaktu pomiędzy pacjentem i lekarzem – często wykorzystywane są teleporady, podczas których lekarz może omówić z pacjentem aktualne wyniki, zlecić dodatkowe badania, a jeśli to potrzebne, zmodyfikować leczenie czy przepisać e-receptę na leki. Podczas teleporady, gdy sam kontakt telefoniczny nie jest wystarczający, lekarz może również zalecić wizytę osobistą. Oczywiście niezmiennie należy dbać o zdrową, zrównoważoną dietę i wysiłek fizyczny. Choć pora roku nie sprzyja, to jednak warto wybrać się na spacer, oczywiście zachowują dystans i w maseczce. Co robić, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz ciężkiego przebiegu COVID-19 przy cukrzycy: zachowaj dystans od innych osób, przede wszystkim unikaj zatłoczonych, niewietrzonych pomieszczeń;

noś maseczkę zakrywającą usta i nos, regularnie i dokładnie myj ręce;

regularnie dezynfekuj często dotykane powierzchnie, takie jak telefon komórkowy lub klawiatura komputera;

kontroluj poziom glukozy we krwi i przyjmuj leki przeciwcukrzycowe zgodnie z zaleceniami lekarza

stosuj dietę odpowiednią dla chorych na cukrzycę, zwracając uwagę na indeks glikemiczny pokarmów; pamiętaj, że wiele produktów bogatych w witaminę C i cynk, polecanych dla wzmocnienia odporności (np. owoce cytrusowe), mają wysoki indeks glikemiczny, a zatem osoby z cukrzycą powinny spożywać je z dużym umiarem;

uprawiaj regularnie aktywność fizyczną, która pozwala nie tylko zredukować masę ciała i kontrolować poziom cukru we krwi, ale także podnosi odporność organizmu;

zadbaj o prawidłowy poziom witaminy D3 w organizmie. Co robić, jeśli u pacjenta z cukrzycą dojdzie do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2: skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu ustalenia postępowania;

pij odpowiednią ilość wody (minimum 2,5 litra dziennie);

kontroluj poziom glikemii i przyjmuj leki przeciwcukrzycowe zgodnie z zaleceniami lekarza;

pamiętaj, że większość leków i preparatów na objawy przeziębienia, grypy zawiera w swoim składzie znaczne ilości cukru, a zatem nie są one wskazane dla pacjentów z cukrzycą;

pamiętaj, że paracetamol może zawyżać wyniki z urządzenia monitorującego poziom glukozy, natomiast duże dawki kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) i ibuprofenu mogą z kolei obniżać stężenie glukozy we krwi. – Gdy osoba chora na cukrzycę zachoruje na COVID-19, powinna zdecydowanie zwiększyć częstotliwość pomiarów poziomów glukozy, aby sprawdzić jak np. podwyższona temperatura ciała czy bóle mięśni, stawów wpływają na wzrost poziomu glikemii. Chory może odczuwać brak apetytu, a także mogą wystąpić problemy żołądkowo-jelitowe. Sytuacja ta może wymagać zmiany terapii, modyfikacji dawek leków, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje insulinę – mówi dr n. o zdr. Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej – Ważnym elementem, w trakcie infekcji koronawirusem jest odżywianie. Po pierwsze, należy zapobiegać odwodnieniu. Warto dbać o prawidłowy bilans płynów, tzn. należy obserwować ilość płynów przyjmowanych i wydalanych, nie tylko przez drogi moczowe, również przez skórę, mając na uwadze nadmierne pocenie się. Pamiętajmy, że osoby starsze często nie odczuwają pragnienia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec chociażby zaburzeniom rytmu serca czy zaburzeniom funkcji poznawczych. Po drugie, najkorzystniejsze jest podawanie płynów ciepłych, a także spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, aby unikać nagłego wzrostu poziomu glukozy. Posiłki powinny być gotowane, aby nie obciążać dodatkowo przewodu pokarmowego. Po trzecie warto pamiętać też o gimnastyce, nawet gdy chory leży w łóżku – wtedy mówimy o tak zwanej gimnastyce biernej, w której pomóc mogą bliscy. To ważne zwłaszcza w profilaktyce przeciwzakrzepowej, a przecież wielu pacjentów z długotrwałą cukrzycą boryka się z powikłaniami układu sercowo-naczyniowego – podkreśla Beata Stepanow. Czytaj też:

