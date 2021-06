Naukowcy odkryli dwa nowe typy komórek glejowych

Komórki glejowe stanowią obok komórek nerwowych drugi składnik tkanki nerwowej, a skomplikowany system tworzony przez nie nazywany jest neuroglejem. Pełni on wiele różnorodnych funkcji, m.in. współtworzy barierę krew-mózg, czy syntetyzuje wiele istotnych enzymów używanych m.in. do wytwarzania neuroprzekaźników. Teraz zespół naukowców z USA odkrył dwa nowe rodzaje komórek glejowych w mózgu myszy.

Nowy typ komórek glejowych

„Niezwykły typ glejowych komórek progenitorowych, śródkomorowych progenitorów oligodendrocytów, znajduje się pomiędzy rzęskami komórek wyściółki pochodzących z ciasnych skupisk komórek macierzystych wykazujących ekspresję PDGFRβ” – czytamy w badaniu.

Wcześniejsze badania wykazały, że czasami niektóre uśpione komórki macierzyste znajdujące się w dwóch małych obszarach znanych jako strefa komorowo-podkomorowa mogą się aktywować, powodując rozwój dojrzałych neuronów lub gleju (komórek nieneuronalnych), które wspierają funkcjonowanie mózgu. „Istnieją jako kawałek materii mózgowej, który wisi na zewnętrznej ścianie pierwszej i drugiej komory” – piszą naukowcy.

Mechanizm powstawania komórek

Jak zauważają Katherine Baldwin z University of North Carolina i Debra Silver z Duke University, nerwowe komórki macierzyste w mózgach ssaków dzielą się szybko podczas rozwoju w macicy, a następnie przechodzą w stan spoczynku. Zespół odkrył, że komórki w stanie spoczynku miały znacznie wyższy poziom PDGFRβ, czyli czynnika wzrostu. Wyciszenie PDGFRβ w uśpionych komórkach skłoniło je do przebudzenia, w wyniku czego niektóre z nich dojrzewały do dwóch rodzajów komórek glejowych, których wcześniej nie znano – niezwykłych typów prekursorów glejowych.

Warto zauważyć, że podobne regiony mózgu występują u ludzi. „To sugeruje, że podobne typy komórek glejowych mogą być aktywowane z powodu wprowadzenia czynników wzrostu – możliwej terapii dla osób z pewnymi rodzajami urazów mózgu” – czytamy na stronie Medicalxpress.

Czytaj też:

Glejak – jakie daje objawy i jak się go leczy? Rokowania przy nowotworze mózgu