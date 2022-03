Naukowcy odkryli w jaki sposób mózg tworzy wspomnienia. Badania mogą pomóc w leczeniu demencji i Alzheimera

Psycholodzy uważają, że wspomnienia są dzielone przez mózg na odrębne zdarzenia, pojęcie to określane jest jako „segmentacja zdarzeń”. Naukowcy odkryli dwa rodzaje komórek mózgowych, które odgrywają kluczową rolę w dzieleniu "ciągłego ludzkiego doświadczenia" na odrębne segmenty, które można później przywołać.

Na czym polegało badanie?

W badaniu wzięło udział 19 pacjentów z padaczką lekooporną. Zespół lekarzy badał, jak komórki mózgowe reagują na tworzenie wspomnień. Uczestnikom eksperymentu wprowadzono elektrody chirurgicznie do mózgu, aby pomóc zlokalizować ognisko napadów padaczkowych i umożliwić badaczom rejestrowanie aktywności poszczególnych neuronów, podczas gdy pacjenci oglądali klipy filmowe. Część komórek mózgowych określono jako „komórki graniczne”, część nazwano „komórkami zdarzeń”. Rejestrowano jakie komórki zwiększają aktywność podczas oglądania wybranych sekwencji filmowych. Stwierdzono, że oba typy komórek, chociaż w inny sposób, stymulują mózg do zainicjowania „nowej pamięci”. Porównali to zjawisko do tworzenia nowego folderu na komputerze, w którym można zdeponować pliki.

Jakie były wnioski z badania?

Naukowcy stwierdzili, że zapamiętywanie zależy w dużej mierze od kontekstu i sytuacji, w jakiej dowiadujemy się o nowych rzeczach. Jeśli na przykład uczysz się w nowym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłeś, zamiast na kanapie, gdzie wszystko jest znajome, stworzysz znacznie silniejszą pamięć o materiale – wskazali we wnioskach. Dowiedli też, że stymulacja niektórych obszarów mózgu pozwoliła lepiej zapamiętać kolejność obrazów, które pokazywano uczestnikom badania.

„Jednym z powodów, dla których nie możemy zaoferować znaczącej pomocy komuś, kto cierpi na zaburzenia pamięci, jest to, że nie wiemy wystarczająco dużo o tym, jak działa system pamięci” – powiedział jeden ze współautorów badania dr Ueli Rutishauser, neurochirurg z Cedars – Sinai.

Co to jest demencja?

Demencja, zwana jest inaczej otępieniem. Pojawia się wraz z wiekiem i utrudnia normalne funkcjonowanie. Chorzy mają problem z logicznym myśleniem i wykonywaniem prostych czynności. Nie pamiętają lub mylą niektóre wydarzenia z przeszłości, mają trudność z łączeniem faktów. Niestety jest to proces przewlekły i postępujący, którego nie na obecnym etapie rozwoju medycyny nie da się odwrócić. Można natomiast skutecznie przeciwdziałać demencji, dbając o swoje zdrowie, ćwicząc pamięć i sprawność umysłu.

Choroba Alzheimera – na czym polega?

Choroba Alzheimera nazywana jest chorobą kory mózgowej. Dotyczy ona przede wszystkim osób po 65. roku życia, jednak sporadycznie może rozwinąć się także u osób młodszych. Schorzenie to związane jest ze stopniową degeneracją mózgu wskutek obumierania neuronów, co skutkuje wystąpieniem poważnych zaburzeń pamięci, zachowania oraz zdolności logicznego myślenia. Alzheimer odbiera nie tylko tzw. pamięć świeżą, powodując m.in. zapominanie osób i wydarzeń, ale także upośledza ogólne funkcjonowanie organizmu, prowadząc do śmierci.

Choroby wieku starczego, w tym choroba Alzheimera i otępienie starcze są dla lekarzy ogromnym wyzwaniem. Do tej pory nie znaleziono na nie skutecznego lekarstwa, które pozwoliłoby powstrzymać ich rozwój i zapobiec stopniowemu obumieraniu komórek mózgowych. Stosowane dotychczas terapie pozwalają jedynie łagodzić dokuczliwe objawy, jednak nie powstrzymują powodujących je procesów.

