Chorobę Alzheimera mogą wywoływać infekcje wirusowe lub bakteryjne. Badania z Australii

Autorzy badania wskazują, że Chlamydia pneumoniae to bakteria, która „odpowiada” za zapalenia płuc, ale także szereg innych chorób układu oddechowego. Wykryto ją również w mózgu, co dowodzi, że może powodować jego uszkodzenia.

„Nasza praca wykazała, że kilka różnych gatunków bakterii może w ciągu 24 godzin, dostać się do ośrodkowego układu nerwowego przez nerwy obwodowe rozciągające się między jamą nosową a mózgiem” – powiedziała Jenny Ekberg, autorka badania.

Testy na myszach potwierdziły, że w ciągu 72 godzin od wprowadzenia do nosa Chlamydia pneumoniae może zainfekować nerw węchowy i nerw trójdzielny, a następnie opuszkę węchową – małą strukturę nerwową w przodomózgowiu, która przetwarza zmysł węchu. A stamtąd już krótka droga do reszty mózgu.

Jakie zmiany w mózgu może powodować Chlamydia pneumoniae?

Naukowcy odkryli, że po dostaniu się bakterii do ośrodkowego układu nerwowego wywołała ona kilka zmian związanych z chorobą Alzheimera. W ciągu kilku dni w mózgu zaczęły gromadzić się złogi blaszek beta – amyloidowych charakterystycznych dla tej choroby. Po kilku tygodniach wykryto również dysfunkcje w kilku ścieżkach genowych powiązanych z chorobą Alzheimera.

Wirusy mogą przyczynić się do wystąpienia choroby Alzheimera

Zarówno bakterie, jak i wirusy, mogą prowadzić do zapalenia układu nerwowego i przyczyniać się do zapoczątkowania choroby Alzheimera, jednak same mogą nie wystarczyć, aby wywołać u kogoś chorobę. „Być może wymaga połączenia podatności genetycznej oraz bakterii czy wirusów, aby w dłuższej perspektywie doprowadzić do choroby Alzheimera” – wskazują. Podkreślają, że znalezienie sposobów na zwalczanie wirusów i bakterii może prowadzić do nowych metod leczenia choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera – co to jest?

Choroba Alzheimera bywa także nazywana chorobą kory mózgowej. Dotyczy ona przede wszystkim osób po 65. roku życia, jednak sporadycznie może rozwinąć się także u osób młodszych. Schorzenie to związane jest ze stopniową degeneracją mózgu wskutek obumierania neuronów, co skutkuje wystąpieniem poważnych zaburzeń pamięci, zachowania oraz zdolności logicznego myślenia. Na skutek zaburzeń neuroprzekaźnikowych oraz obumierania neuronów zmniejsza się objętość mózgu pacjentów. Alzheimer odbiera nie tylko tzw. pamięć świeżą, powodując m.in. zapominanie osób i wydarzeń, ale także upośledza ogólne funkcjonowanie organizmu, prowadząc do śmierci. W chorobie Alzheimera, jak w każdym innym schorzeniu postępującym, szybka diagnoza i wczesne rozpoczęcie leczenia dają szansę na skuteczniejsze spowolnienie rozwoju choroby.

