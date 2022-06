Jak zmiany klimatu wpływają na dzieci? Zagrożone są nawet te w łonie matki

Dwójka naukowców z Columbia University i Stanford University odkryła, że dzieci na całym świecie są bardziej narażone na problemy zdrowotne z powodu zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatycznych. W swoim artykule opublikowanym w New England Journal of Medicine, Frederica Perera i dr Kari Nadeau opisują, jakie konsekwencje dla dzieci ma życie w zmieniającym się klimacie i narażenie na zanieczyszczone powietrze.

Uszkodzenie płuc i mniejsze zdolności intelektualne

Zmiana klimatu wpływa na wszystkich. Ale naukowcy znaleźli dowody na to, że zmiany klimatu i związane z nimi zanieczyszczenie szkodzą dzieciom bardziej, niż dorosłym. Ich ciała są mniejsze i wciąż rosną, dlatego są bardziej podatne na warunki środowiskowe, w szczególności zanieczyszczenia i upały.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne wpływają na dzieci, naukowcy przeanalizowali artykuły badawcze na ten temat z wielu źródeł. Odkryli coś, co opisują jako bezpośrednie szkody. To przede wszystkim uszkodzenie płuc i zmniejszenie zdolności intelektualnych. Badacze podkreślają przy tym, że współczesne dzieci będą musiały także stawić czoła zmianom klimatu, które jeszcze nie zaszły.

Zanieczyszczenie powietrza szkodzi dzieciom nienarodzonym

Naukowcy zauważają, że brudne powietrze szkodzi także dzieciom przed urodzeniem – wystarczy, że matki oddychają zanieczyszczonym powietrzem w czasie ciąży. Wcześniejsze badania wykazały, że może to prowadzić do niskiej masy urodzeniowej, wczesnych porodów, a także urodzeń martwych. Niektóre badania wykazały również związek z problemami zdrowotnymi w późniejszym życiu. Inne badania wykazały, że substancje chemiczne w powietrzu i inne rodzaje zanieczyszczeń mogą powodować wady wrodzone, w tym problemy z rozwojem mózgu.

To nie wszystko, bo badacze podkreślają fakt, że zmiany klimatu przekładają się też na to, jaką żywność produkujemy. I przypominają, że świat staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem do dorastania, a wszystko przez huragany, tornada, fale upałów czy powodzie. Sugerują, że osoby odpowiedzialne za politykę zdrowotną, powinny zwrócić szczególną uwagę na problemy wynikające z coraz bardziej zanieczyszczonego środowiska.

