Klips na smartfona wykrywa wirus Zika. To przyszłość diagnostyki?

Amerykańscy badacze z Uniwersytetu w Illinois stworzyli proste urządzenie przypinane do smartfona, które jest w stanie wykryć wirus Zika.

Zika jest niebezpieczny dla kobiet w ciąży

Wirus Zika jest przenoszony głównie przez komary Aedes aegypti (nie występują one w Polsce). Chociaż choroba jest w dużej mierze bezobjawowa lub powoduje łagodne objawy u dorosłych, powoduje zaburzenia rozwojowe u noworodków, jeśli ich matki są zakażone we wczesnej ciąży. Obecnie Zika krąży w ponad 87 krajach, zarażając tysiące ludzi rocznie, co zdaniem naukowców wymaga pracy nad lepszymi testami i metodami kontroli wirusa.

– Wirusy przenoszone przez komary powodują poważne choroby, ale mają podobne objawy. Jeśli masz Zika, malarię czy dengę, możesz po prostu pojawić się u lekarza z gorączką, a on nie będzie wiedział, dlaczego – mówi jeden z twórców urządzenia, Brian Cunningham. Świadomość, że to akurat Zika jest kluczowa przede wszystkim dla kobiet w ciąży.

Jak działa urządzenie do testowania?

Urządzenie opracowane przez naukowców to specjalny klips, który zawiera kartridż z odczynnikami potrafiącymi wykryć wirusa. Dzieje się to, kiedy do urządzenia wprowadzi się kroplę krwi. Odczyt jest wykonywany dzięki smartfonowi – aparat smartfona „widzi” wkład i daje zielone, fluorescencyjne światło, jeżeli wynik jest pozytywny. Całe badanie trwa 25 minut.

Naukowcy opracowują obecnie podobne urządzenia do jednoczesnego wykrywania innych wirusów przenoszonych przez komary i pracują nad zmniejszeniem ich rozmiarów. – Chociaż nasz wykrywacz jest dość mały, dużo miejsca zajmują baterie. W następnej wersji będzie zasilany z baterii telefonu – zapowiada Cunningham.

