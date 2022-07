Gorączka denga atakuje! Coraz więcej przypadków w Wietnamie

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w Wietnamie odnotowano rekordową liczbę ponad 89 tys. przypadków zachorowań na gorączkę denga. Szczyt infekcji przypada zwykle między czerwcem a październikiem, więc lekarze obawiają się kolejnej fali zachorowań.

„Przewidujemy, że liczba przypadków zachorowań będzie dalej wzrastać, a cięższe zachorowania będą wymagały hospitalizacji” - przekazał wietnamski resort zdrowia w komunikacie.

Denga: objawy

Denga to choroba, która objawia się bólami stawów, bólami głowy, odwodnieniem i nudnościami, a także wysypką na nogach i ramionach. W ciężkich przebiegach może prowadzić do krwotoków wewnętrznych, małopłytkowości, a nawet wstrząsu. W jej wyniku może także dojść do powikłań, głównie neurologicznych i związanych z układem krążenia. Zasięg tej choroby przez lata obejmował niemal wyłącznie kraje Azji Południowo-Wschodniej. Jej ekspansja, obserwowana po II wojnie światowej, to efekt nie tylko międzykontynentalnych migracji ludności, ale przede wszystkim zaburzenia równowagi ekologicznej.

Chorobę roznoszą owady

Gorączkę denga przenoszą komary, które rozmnażają się w zbiornikach wodnych.

Czy istnieje szczepionka przeciwko tej chorobie?

Nie istnieje szczepionka, która mogłaby zapobiegać zachorowaniu.

Jakie tropikalne choroby najczęściej występują w Europie?

Jak wskazują epidemiolodzy, coraz więcej tropikalnych chorób pojawiło się w ostatnim czasie w Europie i stało się dla nas realnym zagrożeniem. Na naszym kontynencie wykrywane są także coraz częściej takie choroby tropikalne jak:

Jak uchronić się przed chorobami w egzotycznych krajach?

Najważniejszą zasadą, od której nie może być odstępstw, jeśli chcemy uniknąć kłopotów zdrowotnych, jest higiena rąk oraz żywności. Należy też unikać jedzenia surowej żywności oraz picia wody z niepewnych źródeł, nie pić napojów chłodzonych kostkami lodu, ponieważ nigdy nie wiemy, z jakiej wody zostały przygotowane. Ważnym elementem jest ochrona przed ukłuciami owadów, a więc używanie preparatów odstraszających owady oraz noszenie długiej odzieży po zmroku.

