Wstań i się ruszaj! Zmniejszysz ryzyko tego nowotworu

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wielu chorób i sprawia, że jesteśmy zdrowsi i sprawniejsi. Teraz naukowcy chcieli sprawdzić, czy rzeczywiście ruch i ograniczenie siedzenia może zminimalizować ryzyko raka piersi. Wyniki badań zostały opublikowane w British Journal of Sports Medicine.

Na czym polegały badania?

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy osoby aktywne przez całe życie i takie, które unikają długiego siedzenia, rzeczywiście rzadziej chorują na raka piersi. Badania obejmowały dane od blisko 131 tys. kobiet pochodzenia europejskiego: 69 838 z nich miało inwazyjne guzy, które rozprzestrzeniły się lokalnie, 6667 miało guzy, które były ulokowane w jednym miejscu, a grupa porównawcza 54 452 kobiet nie miała raka piersi. Kobiety brały udział w 76 badaniach pod egidą Breast Cancer Association Consortium (BCAC), forum badaczy zainteresowanych dziedzicznym ryzykiem raka piersi.

Badacze wzięli pod uwagę wcześniej opublikowane badania, które wykorzystywały obszerne dane z brytyjskiego Biobanku dotyczące ogólnych predyspozycji do aktywności fizycznej, intensywnej aktywności fizycznej lub czasu siedzenia – mierzonej za pomocą noszonych na nadgarstku urządzeń do śledzenia aktywności. Naukowcy sprawdzali genetyczne predyspozycje i przewidywania co do aktywności fizycznej kobiet.

Analiza danych wykazała, że wyższy ogólny poziom genetycznie przewidywanej aktywności fizycznej wiązał się z 41 proc. niższym ryzykiem inwazyjnego raka piersi, i to w dużej mierze niezależnie od stanu menopauzy, typu guza, stadium lub stopnia zaawansowania.

Jak aktywność zmniejsza ryzyko raka piersi?

Przewidywana genetycznie energiczna aktywność fizyczna przez 3 lub więcej dni w tygodniu wiązała się z 38 proc. niższym ryzykiem raka piersi w porównaniu z brakiem aktywności fizycznej zgłaszanej przez samych pacjentów. Wyniki te były zgodne w większości badanych grup. Wreszcie wyższy poziom przewidywanego genetycznie czasu siedzenia był związany z 104 proc. wyższym ryzykiem potrójnie ujemnego raka piersi. Wyniki te były spójne we wszystkich typach guzów hormono-ujemnych.

Co więcej, okazało się, że ocena ryzyka niewiele się zmieniała, jeśli naukowcy wzięli pod uwagę inne czynniki rozwoju nowotworów, np. palenie papierosów.

Naukowcy twierdzą, że istnieją wiarygodne biologiczne wyjaśnienia ich odkryć. Jest wiele związków przyczynowych między aktywnością fizyczną a ryzykiem raka piersi. Siedzący tryb życia i brak ruchu często wiąże się z zaburzeniami metabolizmu, złą gospodarką hormonalną, stanami zapalnymi czy nadwagą i otyłością, które to również należą do czynników zwiększających ryzyko raka.

