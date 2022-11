Nowy lek na cukrzycę typu 1. Skuteczność wysoka, cena zaporowa

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu teplizumab. Jest to przeciwciało monoklonalne blokujące limfocyty T, aby nie atakowały one komórek trzustki produkujących insulinę. Lek podawany jest osobom z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 1.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała pierwszą terapię biologiczną opóźniającą wystąpienie cukrzycy typu 1. Lek pod marką Tzield będzie podawany we wlewie dożylnym. Cykl leczenia trwa tylko 2 tygodnie. Przełom w leczeniu cukrzycy typu 1 – Lek ten stosowany jest w celu opóźnienia wystąpienia choroby. Badania kliniczne wykazały, że 14-dniowy cykl leczenia opóźnia wystąpienie cukrzycy typu 1 o średnio 2 lata, choć notowano przypadki opóźnienia wystąpienia choroby nawet o 11 lat. To niebywały sukces w przypadku osób, które codziennie muszą wykonywać wiele ukłuć w celu oceny stężenia glukozy we krwi (glikemii) czy podania insuliny – tłumaczy dla ABC zdrowie dr Bartosz Fiałek, reumatolog i popularyzator wiedzy medycznej. Cukrzyca typu 1 to podstępna choroba. Atakuje dzieci Cukrzyca typu 1 jest związana ze znacznym upośledzeniem naturalnych mechanizmów wytwarzania insuliny oraz całkowitym brakiem wytwarzania tego hormonu. Najczęściej rozwija się u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Może wywoływać niespecyficzne objawy, takie jak nienaturalna senność, uczucie suchości w jamie ustnej, osłabienie, utratę masy ciała, duże pragnienie, częstomocz i wielomocz, zwiększoną podatność na infekcje. W przeciwieństwie do cukrzycy typu 2, której możemy zapobiec, nie poznano dotąd skutecznego sposobu na uniknięcie zachorowania na cukrzycę typu 1. Teraz nowy lek Tzield może być prawdziwą nadzieją dla osób zagrożonych ryzykiem rozwoju tej choroby. Jednak minusem jest wysoka cena terapii. Cały cykl leczenia (14-dniowy) kosztuje bowiem około 200 tysięcy USD. Czy lek będzie finansowany przez NFZ? Tego nie wiadomo. Póki co został zatwierdzony przez FDA dla osób w wieku od 8 lat, które są w drugim stadium cukrzycy typu 1. Chodzi o pacjentów, którzy mają nieprawidłowy poziom cukru we krwi, ale ich organizm nadal może wytwarzać insulinę. Producenci twierdzą, że Tzield powstrzymuje chorobę, zanim pojawią się objawy. Czy lek wywołuje jakieś działania niepożądane? Do tej pory odnotowano niski poziom białych krwinek i limfocytów, wysypkę i ból głowy. Czytaj też:

