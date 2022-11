Jak żyją nastolatki z cukrzycą typu 1? Trend „Diabetic routine” łamie tabu na TikToku

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna. Rozwija się pod wpływem niszczenia przez układ odpornościowy komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie insuliny. Cukrzycy „numer 1” stanowią tylko 10% chorych na cukrzycę osób, jednak często są w szczególnej grupie wiekowej.

Cukrzyca typu I dotyka już małych dzieci

Co istotne, cukrzyca typu 1 najczęściej jest chorobą, która rozwija się we wczesnym dzieciństwie. Podczas gdy przy cukrzycy typu II dominują chorzy w wieku dojrzałym, typ 1 dotyczy nawet maleńkich dzieci. Ponieważ choroba ta nie jest uleczalna, w miarę dorastania dzieci uczą się żyć w specyficznej sytuacji, dostosowując swój tryb życia do choroby.

Utrudnień bywa sporo, co pokazują nastolatki na TikToku. Popularna platforma służąca głównie treściom rozrywkowym stała się dla niektórych narzędziem, dzięki którym pokazują światu życie z cukrzycą typu I w młodym wieku. Trend #DiabeticRoutine stał się popularny na wzór wcześniejszych trendów w stylu #MyMorningRoutine, gdzie nastolatki pokazywały standardowe czynności wykonywane nad ranem. Jak wygląda życie dzieci z cukrzycą typu I na TikToku?

#DiabeticRoutine. Trend, który przełamuje tabu

Nie jest do końca wiadome, co powoduje cukrzycę typu 1. Uważa się, że podtyp ten jest wynikiem reakcji autoimmunologicznej, w której organizm atakuje komórki trzustki, które wytwarzają insulinę. Insulina to hormon, który działa jak klucz do wpuszczania cukru we krwi do komórek organizmu w celu wykorzystania go jako energii.

Jak więc wygląda życie z cukrzycą typu 1? Ponieważ diabetyk potrzebuje do życia insuliny, musi przyjmować ją codziennie. W tym celu wstrzykuje sobie odpowiednią dawkę bezpośrednio do ciała lub używa pompy insulinowej. Musi także sprawdzać poziom cukru we krwi przez cały dzień, aby upewnić się, że mieści się w dokładnie określonym zakresie.

Jak podaje CDC, chodzi tu o czas, przez jaki poziom cukru we krwi pozostaje w docelowym zakresie przez cały dzień. Większość osób z cukrzycą dąży do 70% czasu w zakresie, czyli od 16 do 17 z 24 godzin w ciągu doby. Jeśli poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta, a poziom insuliny jest niski, może rozwinąć się cukrzycowa kwasica ketonowa – poważne powikłanie cukrzycy, które może zagrażać życiu.

Utrzymywanie docelowego poziomu cukru we krwi pomaga uniknąć poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca i układu nerwowego w przyszłości. Dodatkowo stały poziom cukru we krwi pozwala utrzymać więcej energii, lepiej spać, łatwiej opanować apetyt, a także zapewnić lepszą koncentrację i stabilny nastrój.

Obecnie nie ma lekarstwa na cukrzycę typu 1. Jednak nasza wiedza na temat tej choroby stale się rozwija, opracowywane są nowe kuracje i leki. Obecnie chorzy w każdym wieku mogą prowadzić pełne, satysfakcjonujące życie. Trendy takie jak #Diabeticroutine są prostym sposobem, by podzielić się swoją historią ze światem i znaleźć osoby, które mierzą się z takimi samymi wyzwaniami.

