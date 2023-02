Małżeństwo obniża ryzyko demencji i zawału serca. Badania są jednoznaczne

Długoletni, szczęśliwy związek małżeński może pomóc zachować dobrą kondycję fizyczną i w naturalny sposób zmniejszyć ryzyko występowania niektórych chorób. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonowania mózgu, ale także serca oraz gospodarki hormonalnej. Szczęśliwy związek może obniżyć produkcję kortyzolu i zmniejszyć stres.

Jak małżeństwo wpływa na mózg?

Udane małżeństwo może uchronić człowieka przed demencją – wynika z badań przeprowadzonych przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego opublikowanych w Journal of Aging ang Health. W badaniach wzięło udział 8706 osób w wieku 44-68 lat, które zostały przydzielone do 6 grup w zależności od stanu cywilnego, wieku, liczby dzieci oraz wykształcenia. Specjaliści sprawdzali, jak te czynniki wpłynęły na prawdopodobieństwo wystąpienia u nich demencji oraz osłabienia funkcji poznawczych. Badania wykazały, że osoby przebywające w szczęśliwym związku małżeńskim są znacznie mniej narażone na występowanie demencji niż osoby samotne lub rozwiedzione.

Jak małżeństwo wpływa na pracę serca?

Okazuje się również, że udane pożycie małżeńskie poprawia także pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Wsparcie małżonka może być kluczowe w zakresie działań profilaktycznych, prowadzenia zdrowego trybu życia i przestrzegania zasad zbilansowanej diety. Może również zwiększyć szanse na przeżycie w przypadku zawału serca.

Jak wynika z badań brytyjskich naukowców w Aston Medical School w Birmingham przeprowadzonych na 929 552 osobach, pacjenci przebywający w związkach małżeńskich mieli o 14 procent większe szanse na przeżycie zawału serca niż osoby samotne. „Nasze odkrycia sugerują, że małżeństwo jest jedynym sposobem na to, by dana osoba otrzymała wsparcie pozwalające kontrolować czynniki ryzyka związane z chorobami serca. A w rezultacie przeżyła” – skomentował wyniki badań autor dr Paul Carter.

Małżeństwo obniża poziom stresu

Szczęśliwy związek małżeński może wywierać również wpływ na gospodarkę hormonalną i zmniejszać produkcję hormonów stresu. Ma to logiczne uzasadnienie – mając przy sobie osobę, która udziela nam wsparcia w trudnych sytuacjach i pomaga nam przez nie przejść obronną ręką, czujemy się pewniej niż wtedy, gdy musimy sami mierzyć się ze stresem.

Osoby samotne mają wyższy poziom kortyzolu niż te, które są w szczęśliwym związku. Co ciekawe, w tym przypadku nie ma znaczenia, czy jest to związek sformalizowany czy nie. Badania amerykańskich naukowców z University of Chicago i Northwestern University wskazały, że poziom kortyzolu obniża samo zaangażowanie człowieka w uczuciową relację.

