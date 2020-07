Kiedy warto iść do psychoterapeuty? – 20 powodów

Szybkie tempo życia, stres oraz problemy dnia codziennego osłabiają psychikę i mogą prowadzić do rozwoju różnych schorzeń. Najczęstszym skutkiem nadmiernego przeciążenia układu nerwowego jest nerwica, która dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale także dzieci. Uzależnienia, zaburzenia odżywiania, zaburzone relacje rodzinne i społeczne równie często wynikają z naszego trybu życia oraz indywidualnych doświadczeń i tak samo, jak choroby o podłożu psychicznym, wymagają wsparcia specjalisty.

Zawiłości ludzkiej psychiki…

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze postępowanie czy dolegliwości zdrowotne są wynikiem działania psychiki. Każdy człowiek inaczej reaguje na sytuacje stresowe i traumatyczne wydarzenia, wyróżnia się odmienną odpornością psychiczną, a także indywidualną skłonnością do destrukcyjnych zachowań. Psychoterapia jest jednym ze sposobów na uporanie się z wieloma problemami o podłoży psychicznym, które nie muszą być bezpośrednio związane z naszym dorosłym życiem. Niektórych wpływających na nasze życie i postępowanie oraz radzenie sobie z emocjami przeżyć możemy nie pamiętać, bo wydarzyły się one w dzieciństwie. Nie muszą to być przeżycia traumatyczne lub związane z tzw. trudnym dzieciństwem. Czasami jedna, z pozoru nieistotna, sytuacja może zaważyć na naszej przyszłości i spowodować poważne zaburzenia emocjonalne.

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Psychoterapeuta, psychiatra i psycholog to trzy różne zawody, które bardzo często są ze sobą mylone. W celu ułatwienia wyboru specjalisty względem własnych potrzeb warto poznać zakres działania oraz kompetencje przedstawicieli tych zawodów.

Psycholog, czyli osoba będąca magistrem psychologii zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną dzieci i osób dorosłych. Psycholog nie diagnozuje schorzeń psychicznych i nie zajmuje się ich leczeniem, jednak wspiera pacjentów w rozwiązywaniu wielu problemów w zależności od tego, jaką specjalizację wybrał.

Psychoterapeutą może być osoba, która ma wykształcenie wyższe i skończyła studia podyplomowe. Co więcej, aby zostać psychoterapeutą, trzeba odbyć staż kliniczny i przejść własną terapię w celu zyskania doświadczenia niezbędnego do pracy z pacjentem.

Psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem farmakologicznym w przypadku schorzeń i zaburzeń psychicznych. Konsultację psychiatryczną może zalecić nam psychoterapeuta, który wspólnie z psychiatrą pomaga pokonać problemy o podłożu psychicznym.

Wskazania do wizyty u psychoterapeuty

Zaburzenia lękowe.

Objawy nerwicy.

Objawy depresji.

Brak chęci do życia.

Uzależnienia.

Zaburzenia odżywiania.

Fobie.

Zaburzone relacje rodzinne.

Zaburzone relacje społeczne.

Autoagresja.

Trudności w budowaniu związków.

Niskie poczucie własnej wartości,

Zdiagnozowane dolegliwości o położy psychosomatycznym.

Obsesyjne myśli.

Izolowanie się od świata zewnętrznego.

Zaburzenia seksualne o podłożu psychicznym.

Utrata kontaktu z rzeczywistością.

Uczucie odrealnienia.

Przedłużający się smutek po utracie bliskiej osoby.

Problemy w relacjach partnerskich, małżeńskich, zawodowych i rodzinnych.

W zdecydowanej większości sami czujemy, że potrzebujemy pomocy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że coś przeszkadza nam w życiu i musimy poszukać sposobu, aby to zmienić. Psychoterapia jest zwykle pierwszym krokiem, który pozwala na rozwiązanie utrudniających normalne funkcjonowanie zaburzeń oraz przepracowanie pewnych sytuacji, które odbierają nam radość i chęci do życia. Warto wiedzieć, że wizyta u psychoterapeuty jest niezbędna, gdy od dłuższego czasu szukamy przyczyn różnych dolegliwości zdrowotnych, ale kolejne badania wykluczają jakąkolwiek chorobę – w takim przypadku możemy mieć do czynienia z typowymi dolegliwościami psychosomatycznymi, które bez odpowiedniego leczenia prowadzą do poważnych zaburzeń lękowych.

