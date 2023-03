Grafen nadzieją dla chorych na parkinsona? Nowatorski projekt polskich naukowców

Małgorzata Kujawska jest profesorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kilka lat temu zainteresowała się nanotechnologią. To zestaw metod, dzięki którym można wytwarzać struktury w skali nano, nawet na poziomie atomów. Mają one uruchamiać mechanizmy pozwalające na regenerację komórek organizmu lub bezpośrednio oddziaływać na przyczynę ich uszkodzeń.

Polacy szukają leku na chorobę Parkinsona

W medycynie nanotechnologię wykorzystuje się m.in. przy produkcji implantów i podczas badań endoskopowych. Nanotechnologia to także nadzieja dla farmacji – zwłaszcza jeśli chodzi o leki, które cechuje niska biodostępność i które trzeba podawać w wysokich stężeniach. Mówi się o tym, że już niebawem dzięki nanotechnologii będzie można leczyć choroby neurodegradacyjne, takie jak Parkinson czy Alzheimer, ale też cukrzycę czy zawały.

Polski zespół postanowił skupić się na szukaniu leku na chorobę Parkinsona, na którą każdego roku zapada 8 tysięcy Polaków. Co pewien czas słyszymy o przełomie w leczeniu. Na czym polega innowacyjność projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu?

U cierpiących na chorobę Parkinsona pojawia się nieprawidłowe białko, które ma zdolność rozprzestrzeniania się w układzie nerwowym. W ten sposób przyczynia się do obumierania neuronów w mózgu. Szczególnie tych odpowiedzialnych za funkcje ruchowe, dlatego pacjenci nie mogą zapanować nad koordynacją swojego ciała. Choroba objawia się sztywnością mięśniową, spowolnieniem ruchowym, drżeniem i problemami z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała.

Nanocząsteczka grafenu to przełom w leczeniu choroby Parkinsona?

– Brakuje leczenia hamującego rozwój choroby Parkinsona. Stosowane są jedynie terapie objawowe – wyjaśnia dr hab. n. farm. Małgorzata Kujawska. Dlatego w ramach projektu bada nowatorskie podejście do leczenia choroby Parkinsona. Bazujemy na nanocząsteczkach grafenu, wykazujących potencjalnie niską toksyczność i dobrą przenikalność do mózgu w odróżnieniu do obecnie testowanych terapeutyków.

Czym jest wspomniany grafen? To struktura złożona z atomów węgla, uznawana za materiał przyszłości. Z wyglądu przypomina plaster miodu.

Nadzieje pacjentów z parkinsonem i sceptycyzm części środowiska

Badacze twierdzą, że środowisko naukowe wykazuje duże zainteresowanie nowym podejściem terapeutycznym, ale nie brakuje też sceptycyzmu w zastosowaniu grafenu. Ponadto dotychczasowe próby oddziaływania przeciwciałami na niepożądane białko nie przyniosły oczekiwanych efektów. Niektórzy mówią też o skutkach ubocznych grafenu, np. chorobach płuc. – Badania wstępne testowanych nanocząstek grafenu jednak tego nie potwierdzają – mówi M. Kujawska.

Polski zespół nie ustaje w działaniach. Ma wsparcie w naukowcach z Florida Polytechnic University and Royal Melbourne Institute of Technology. Kolejnym etapem badań będzie opracowanie drogi podania i postaci najbardziej obiecujących nanocząstek grafenu.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowany wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN.

