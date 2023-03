Witamina B3 spowalnia proces starzenia mózgu. To szansa dla chorych na alzheimera

Choroba Alzheimera zaliczana jest do grupy schorzeń powodujących demencję i otępienie. Jej przyczyny oraz mechanizm powstawania nie zostały do końca poznane. Wiadomo, że zwyrodnieniu ulegają komórki odpowiedzialne za pamięć i orientację. Problemy z pamięcią pogłębiają się wraz ze stopniem zaawansowania choroby. Najnowsze badania opublikowane na łamach „Aging Cell” wskazują, że spadek funkcji poznawczych obserwowany u osób z chorobą Alzheimera jest spowodowany zakłóceniem produkcji energii i metabolizmu w mózgu.

Rola witaminy B3 (niacyny) w metabolizmie energetycznym mózgu

Mózg zużywa aż 20 proc. energii dostarczanej do organizmu, mimo że stanowi zaledwie 2 proc. jego masy. Dlatego naukowcy przyjrzeli się związkowi, który jest niezbędny dla komórek do wytwarzania energii. Tym związkiem jest nukleotyd, występujący w organizmie pod postacią jonów NAD+. Uczestnikom badania podawano witaminę B3, którą organizm sam przekształca w NAD+. Jedna grupa osób otrzymywała przez sześć tygodni 500 g witaminy B3 dziennie, druga placebo. Okazało się, że u osób przyjmujących witaminę zwiększyła się ilość NAD+ w neuronach w mózgu.

„Przeprowadzone wcześniej badania na zwierzętach dowiodły, że starzenie i dysfunkcja metaboliczna powodują braki NAD+ w komórkach. Natomiast najnowsze badanie wykazało, że uzupełnienie w mózgu NAD+ za pomocą suplementacji witaminy D3 ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie tego organu” – powiedział główny autor badania, dr Christopher Martens, z Delaware Center for Cognitive Aging Research.

Suplementacja witaminy B3 redukuje złogi białka pojawiającego się w mózgu chorych na alzheimera

Choroba Alzheimera związana jest z gromadzeniem się poza komórkami mózgu pewnego rodzaju białka (beta amyloidu). U zdrowych ludzi związek ten jest rozkładany, u chorych na alzheimera już nie. Amyloid zbiera się więc w poszczególnych rejonach mózgu, zajmując miejsce komórek nerwowych (neuronów) wywołując objawy otępienia i demencji.

Naukowcy zauważyli, że pod wpływam suplementacji witaminy B3, wystąpił znaczący spadek beta amyloidu w mózgach chorych na alzheimera. Jak tłumaczą, może to być związane ze zdolnością niacyny do kontrolowania poziomu cholesterolu we krwi. Wysokie stężenie tego cholesterolu, a szczególnie jego frakcji LDL, powoduje bowiem kumulację beta-amyloidu wewnątrz komórek nerwowych.

Witamina B3 (niacyna) – gdzie występuje?

Dobre źródło witaminy B3 stanowią:

mięso (indyk, wołowina, jagnięcina),

ryby (tuńczyk, sardynki, łosoś),

owoce morza (np. krewetki),

warzywa (szparagi, papryka, ziemniaki),

rośliny strączkowe (groch, fasola, soja),

nasiona słonecznika,

orzeszki ziemne,

produkty z pełnego ziarna.

