Witamina B2: właściwości i rola w organizmie

Witamina B2 wchodzi w skład witamin z grupy B, które wpływają na prawidłową pracę układu nerwowego. W jakich produktach ją znajdziemy i dlaczego warto ją jeść?

Witamina B2 - czym jest?

Witamina B2, inaczej ryboflawina, jest jedną z witamin z grupy B, rozpuszczalnych w wodzie. Jej działanie jest podobne, jak innych witamin z tej grupy – ma ogromny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. To jednak niejedyna jej funkcja, ponieważ każda witamina z grupy B zasługuje na uwagę i każda czymś się różni. Dlatego tak ważne jest przyjmowanie wszystkich witamin z grupy B. Najłatwiej zapobiegać ich niedoborom, stosując kompleksowe suplementy diety, zawierające wszystkie 8 witamin z grupy B.

Rozpuszczalne w wodzie witaminy są przenoszone przez krwioobieg, a to, co nie jest potrzebne, wydala się z organizmu z moczem. Oznacza to, że osiągnięcie zbyt wysokiego poziomu tej witaminy jest bardzo trudne.

Witamina B2 – funkcje witaminy B2

Witamina B2 jest związkiem niezbędnym do prawidłowej pracy całego organizmu. Oto kilka jej głównych funkcji:

jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,

wspiera pracę układu odpornościowego,

wspiera regenerację tkanek,

absorbuje i aktywuje żelazo, kwas foliowy i witaminy B1, B3 i B6,

wraz z witaminą A zapobiega rozwojowi zaćmy,

uczestniczy w procesach przemiany materii,

bierze udział w produkcji niektórych hormonów,

przeciwdziała depresji,

jest odpowiedzialna za dobry stan naczyń krwionośnych, błon śluzowych, śluzówki przewodu pokarmowego i skóry.

Właściwości witaminy B2

Ryboflawina bierze udział w przemianach aminokwasów. Jest niezbędna do produkcji kortyzolu. Nie jest to jednak nic złego, choć kortyzol kojarzy nam się z hormonem stresu. Hormon ten wykazuje jednak właściwości przeciwzapalne, dlatego wytwarzany w odpowiednich proporcjach pozytywnie oddziałuje na organizm i przyczynia się do poprawienia kondycji organizmu.

Witamina B2 bierze również udział w przemianach węglowodanów oraz w transporcie tlenu. Wzmacnia działanie insuliny, bierze udział w procesie trawienia, dba o prawidłowy stan błony śluzowej układu pokarmowego oraz błony śluzowej jamy ustnej. Odpowiednia dawka ryboflawiny jest niezbędna, by wspomóc układ odpornościowy oraz układ nerwowy. Przyczynia się także do właściwego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego oraz do regulowania ciśnienia krwi.

Witamina B2 a układ nerwowy

Witamina B2 wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Bierze udział w procesie produkcji przekaźników nerwowych, wspomaga pracę narządu wzroku i procesy widzenia, zapobiega nadmiernemu zmęczeniu czy uczuciu znużenia.

Niedobór witaminy B2 może prowadzić do nadmiernego kumulowania się wolnych rodników w organizmie. Nazywane jest to stresem oksydacyjnym. Witamina B2 działa jak przeciwutleniacz, prowadzący do wydalenia z organizmu nadmiernej ilości wolnych rodników, dlatego pełni ważną funkcję w zapobieganiu chorobom nowotworowym.

Witamina B2 lekiem na nadpobudliwość?

Witamina B2 pomaga uregulować prawidłową pracę układu nerwowego, dlatego może okazać się pomocna u osób, które cierpią na rozmaite problemy czy schorzenia. U dzieci żywiołowych i nadpobudliwych nierzadko podaje się witaminy z grupy B, by wspomóc przewodzenie impulsów nerwowych, ułatwić zasypianie i zmniejszyć stres. Oprócz witamin z grupy B pomocne w takiej sytuacji jest także suplementowanie magnezu oraz cynku.

W czasie suplementacji witamin z grupy B należy pamiętać, że nie wolno wystawiać się na działanie promieni słonecznych. Działanie wysokich temperatur jednak jej nie szkodzi, ponieważ nie zostaje zneutralizowana na skutek obróbki termicznej. Z tego względu spożywanie produktów bogatych w witaminę B jest tak samo wartościowe w formie surowej, jak i gotowanej, a wpływ procesów kulinarnych nie sprawia, że dany posiłek staje się bezwartościowy.

Witamina B2 a narząd wzroku

Witamina B2 wpływa również na pracę narządu wzroku. Transportuje tlen do soczewki oka, zmniejsza ryzyko zachorowania na zaćmę, trudną chorobę oczu. Osoby, które cierpią na problemy z oczami, powinny zadbać o prawidłową suplementację witaminy B2.

Witamina B2 a układ odpornościowy

Witamina B2 wzmacnia naturalną odporność organizmu. Sprzyja produkcji przeciwciał, dlatego może wspomagać organizm w walce z wirusami i drobnoustrojami, które mogą wywołać choroby.

Witamina B2 a płytki krwi

Ryboflawina bierze udział w procesie tworzenia czerwonych płytek krwi, procesach utleniania lipidów oraz aminokwasów. Wpływa także na funkcjonowanie błon śluzowych (także nabłonka w naczyniach krwionośnych). Dzięki temu przyczynia się do prawidłowej pracy układu sercowo-naczyniowego i właściwej pracy serca.

Niedobór witaminy B2 – co trzeba wiedzieć?

Braki witaminy b2 nie mogą być łatwo rozpoznane. Te objawy nie są typowe, ale mogą być mylone z innymi zaburzeniami. Objawy, które mogą się pojawić, obejmują anemię, problemy oczu i chmury soczewek, fotofobia lub piasek pod oczami. Układ nerwowy i usta również znacząco się zmieniają. Jeśli nie ma ryboflawiny, może to prowadzić do infekcji skóry, która może spowodować zakażenie jamy ustnej i języka afterta. Może powodować zapalenie warg. Możliwe będzie, aby zobaczyć brak witaminy B 2 w organizmie po degradacji lub degeneracji paznokci lub włosów, które są bardzo słabe z nadmiernym rozluźnieniem.

O niedobór witaminy B2 bardzo trudno. Występuje głównie u osób bardzo niedożywionych i jeśli się pojawi, to najprawdopodobniej organizmowi brakuje także wielu innych witamin. Niedobór może też wystąpić u osób, które zmagają się zaburzeniami wchłaniania lub spożywają dużo alkoholu.

Problemów z niedoborem witaminy B2 można nie zauważyć. Objawia się on uczuciem piasku pod oczami, anemią czy problemami z widzeniem. Niedobór witaminy B2 może wywoływać również stany zapalne skóry, które dotyczą m.in. błony śluzowej. Jeśli w kącikach warg pojawiają się zajady, może to oznaczać, że mamy zbyt mało witaminy B2.

Do objawów niedoboru zalicza się:

pęknięcie skóry w kącikach ust,

wysuszone i popękane usta,

suchą skórę,

owrzodzenia w obrębie ust i języka,

niedokrwistość w wyniku niedoboru żelaza,

zapalenie śluzówki jamy ustnej,

nadwrażliwość na światło,

zawroty głowy,

zapalenie skóry,



szybkie męczenie,

skurcze mięśni

zmętnienie soczewki.

Dawkowanie witaminy B2

Zapotrzebowanie na witaminę B2 wynosi 2,4-2,8 mg dla mężczyzn i 1,6-2,2 mg dla kobiet. Dawki ustalane są w zależności od płci i wieku. Trudno jednak przedawkować tę witaminę, gdyż wydala się ją z organizmu razem z moczem.

Witamina B2 – dieta i suplementacja

Na szczęście witaminę B2 znajdziemy zarówno w produktach pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Prowadząc zdrową dietę, bogatą w różnorodne produkty spożywcze raczej nie dopuścimy do niedoboru witaminy B2. Znajdziemy ją np. w:

nabiale,

serach,

jajach,

wątróbce wieprzowej,

nasionach,

awokado,

grzybach,

dyni,

drożdżach,

orzechach,

produktach pełnoziarnistych,

warzywach.

Witamina B2 jest rozpuszczalna w wodzie, więc gotowanie żywności może spowodować jej utratę.

Przed rozpoczęciem suplementacji należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ witamina B2 może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami. Zdarza się też, że lekarz sam zaleci suplementację, jeśli przyjmowane leki mogą wpływać negatywnie na przyswajanie też witaminy.

Jakie są najlepsze źródła witaminy B2?

Źródłem witaminy B2 jest mięso wieprzowe, wątroba, rośliny strączkowe (np. fasola), jaja, produkty mleczne, a także produkty zbożowe oraz ziemniaki.

Aby zadbać o prawidłowy poziom ryboflawiny, warto wprowadzić do diety przetwory mleczne, wędliny wieprzowe, drobiowe, suche nasiona roślin strączkowych.

W jakich owocach jest najwięcej witaminy B2?

Największe ilości witaminy B2 zawiera owoc durian, następnie flaszowiec peruwiański oraz awokado. Witaminę B2 zawierają także: marakuja, morwa, kumkwat, banany oraz winogrona.

Czy są jakieś skutki uboczne przedawkowania witaminy B2?

Nadmiar witaminy B2 wydalany jest z organizmu razem z moczem. Z tego względu nie jest łatwo przedawkować tę witaminę, ale nie oznacza to, że można na własną rękę przyjmować suplementy z witaminą B2. Stosowane w dużych ilościach mogą nadmiernie obciążyć układ pokarmowy i spowodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz bóle brzucha i ból żołądka.

O tym, czy nie przedawkowaliśmy witaminy B2, może świadczyć zmiana zabarwienia moczu. Ciemnożółty mocz to jeden z objawów zbyt dużej ilości ryboflawiny w organizmie człowieka.

Objawy nadmiaru witaminy B2

Do objawów nadmiaru ryboflawiny zalicza się przede wszystkim dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Mogą wystąpić bóle żołądka oraz brzucha, nudności czy wymioty.

Jeśli przyjmujemy witaminę B2 i zauważymy u siebie takie objawy, powinniśmy zwrócić na nie uwagę i być może zrezygnować z suplementacji.

Suplementy – którą witaminę B2 wybrać?

Czy decydując się na suplementację witaminy B2, należy sięgnąć po samodzielną witaminę B2 czy też kompleks witamin z grupy B? Nie ma to większego znaczenia, ale przy problemach z układem nerwowym (np. koncentracją, zasypianiem czy nadmiernym zmęczeniem) warto sięgnąć po kompleks witamin z grupy B.

