Szukasz informacji o raku? Naukowcy sprawdzili, czy ChatGPT to dobre źródło

Badanie dotyczące chatbotów i sztucznej inteligencji (AI) zostało opublikowane w Journal of The National Cancer Institute Cancer Spectrum. Naukowcy z Uniwersytetu Utah odkryli, że te zasoby dostarczają dokładnych informacji, kiedy pyta się o powszechne mity i nieporozumienia dotyczące raka. Ale czerpanie wiedzy z tego typu źródeł, według badaczy, niesie też pewne zagrożenia.

ChatGPT pod lupą onkologów

Jedna z autorek badania, Skyler Johnson, lekarka i badaczka, oceniła wiarygodność i dokładność informacji o raku, które przekazał ChatGPT. Johnson i jej zespół odkryli, że 97 proc. odpowiedzi było poprawnych. Jednak to odkrycie wiąże się z kilkoma ważnymi zastrzeżeniami, w tym obawą zespołu, że niektóre odpowiedzi ChatGPT mogą zostać nieprawidłowo zinterpretowane. „Może to prowadzić do złych decyzji pacjentów onkologicznych” – powiedziała Johnson. Dlatego naukowcy sugerują ostrożność w czerpaniu wiedzy z takich źródeł, szczególnie jeśli korzystają z niej rzeczywiście pacjenci onkologiczni.

W badaniu recenzenci nie wiedzieli, czy odpowiedzi na ich pytania pochodzą od chatbota, czy od specjalistów National Cancer Institute (NCI). Chociaż odpowiedzi były dokładne, recenzenci stwierdzili, że język ChatGPT był w niektórych przypadkach niejasny.

Dezinformacja szkodzi pacjentom onkologicznym

„Zdaję sobie sprawę i rozumiem, jak trudno jest pacjentom chorym na raka i ich opiekunom uzyskać dostęp do dokładnych informacji” — podkreśliła Johnson i dodała, że nowe źródła wiedzy należy jeszcze lepiej zbadać, aby pomóc pacjentom poruszać się w internetowym środowisku informacyjnym.

Nieprawidłowe informacje mogą zaszkodzić pacjentom z rakiem – to fakt. Zespół Johnson potwierdził to w poprzednich badaniach. Według naukowców dezinformacja jest powszechna w mediach społecznościowych i może potencjalnie zaszkodzić pacjentom onkologicznym, którzy nie zawsze potrafią zweryfikować prawdziwość takich informacji.

