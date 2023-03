Beethoven miał poważne problemy z wątrobą. Naukowcy ujawniają zaskakujące fakty

Niemieccy naukowcy przebadali zachowany kosmyk włosów Ludwiga van Beethovena, a następnie wyselekcjonowali z niego próbkę DNA. Analiza wyodrębnionego genomu pozwoliła im określić prawdopodobne dolegliwości i schorzenia, z jakimi borykał się „ostatni z wiedeńskich klasyków”.

Beethoven był zarażony wirusem HBV

Okazało się, że słynny kompozytor był zarażony wirusem HBV i nadużywał alkoholu. Wskazują na to biomarkery odkryte jego lokach. Oba wyżej wymienione czynniki mogły przyczynić się do przedwczesnej śmierci pianisty w 1827 roku. Co więcej, ustalono, że Beethoven – wbrew wcześniejszym przewidywaniom – nie zatruł się ołowiem.

Powstaje pytanie: co przedstawione badania wnoszą do współczesnej medycyny i wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu? Bardzo wiele. Przede wszystkim dostarczają cennych informacji na temat dziedziczenia różnych schorzeń i stanowią swego rodzaju bazę do przeprowadzania dalszych analiz. Co ciekawe, naukowcom udało się zweryfikować autentyczność włosów Beethovena. Okazało się, że nie wszystkie zachowane próbki – przypisywane kompozytorowi – rzeczywiście do niego należały.

Wirus HBV – jakie choroby wywołuje?

Wirus HBV przenosi się drogą płciową. Można się nim również zarazić w okresie okołoporodowym lub poprzez kontakt z zakażoną krwią Wspomniany pasożyt odpowiada za rozwój wirusowego zapalenia wątroby typu B. Przywołane schorzenie początkowo nie daje żadnych charakterystycznych objawów. Dlatego często bywa mylone z grypą lub przeziębieniem i bagatelizowane. Najczęściej występujące symptomy to:



zmęczenie i ogólne „rozbicie”,

utrata apetytu,

uczucie rozpierania w prawym podżebrzu,

bóle mięśni i stawów,

obniżenie nastroju.

Często choroba rozpoznawana jest dopiero wtedy, gdy dojdzie do wyraźnego pogorszenia funkcjonowania organizmu. W procesie diagnostycznym wykorzystuje się przede wszystkim elastografię lub fibroscan (nieinwazyjne badania oparte na USG). Warto zwrócić uwagę na fakt, że nieleczone wirusowe zapalenie wątroby niejednokrotnie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych w obrębie narządu. Kluczową rolę w profilaktyce zakażenia HBV odgrywają szczepienia ochronne.

