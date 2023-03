Stosujesz antykoncepcję hormonalną? Te wyniki badań Cię zainteresują

Badanie zostało przeprowadzone na bazie informacji pochodzących z Clinical Practice Research Datalink (CPRD). To skomputeryzowana baza danych, w której zgromadzono dokumentację zdrowotną ponad 11 milionów osób zarejestrowanych u lekarza pierwszego kontaktu w National Health Service, w Wielkiej Brytanii. Pod lupę wzięto dane medyczne 10 tysięcy kobiet w wieku powyżej 50 lat ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko raka piersi

Analizowano związek między stosowaniem antykoncepcji hormonalnej z progesteronem a późniejszym rozwojem zmian nowotworowych. Dowiedziono, że wspomniane działanie zwiększa ryzyko zachorowania nawet o 20-30%. I to niezależnie od metody, jaką wykorzystywano, by zapobiec ciąży. Niebezpieczne okazały się nie tylko implanty podskórne i wkładki domaciczne, ale również tabletki doustne.

Przedstawione badania uzupełniają wiedzę naukowców na temat wpływu hormonalnych środków antykoncepcyjnych na zdrowie kobiet. Wszystkie wcześniejsze badania koncentrowały się na analizie oddziaływania estrogenu. Konsekwencje stosowania progesteronu nie były dobrze poznane.

Należy zauważyć, że stosowanie antykoncepcji niesie za sobą wiele skutków ubocznych. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą:



biegunki,

wymioty,

spadek libido (obniżenie popędu seksualnego),

przebarwienia skóry,

zaburzenia gospodarki lipidowej,

wzrost wagi.

Co więcej, udowodniono, że przyjmowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Wystąpienie wspomnianych zmian nowotworowych wiąże się z częstszym podejmowaniem aktywności seksualnej i większym ryzykiem infekcji narządów intymnych.

Jak chronić się przed rakiem piersi i szyjki macicy?

Najważniejszą rolę w profilaktyce chorób nowotworowych odgrywają badania kontrolne. Regularnie wykonywana cytologia oraz mammografia pozwalają wykryć wszelkie patologiczne zmiany tkankowe na wczesnym etapie rozwoju, co daje większe szanse na pomyślny przebieg procesu leczenia. Nie należy bagatelizować żadnych niepokojących sygnałów ze strony organizmu. Ministerstwo Zdrowia prowadzi program „Profilaktyka raka piersi” oraz „Profilaktyka raka szyjki macicy”, które dają możliwość skorzystania z bezpłatnych badań w ramach NFZ.

Program „Profilaktyka raka piersi” skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat i w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym pisemne wskazania do powtórzenia badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Z programu „Profilaktyka raka szyjki macicy” skorzystać mogą panie w wieku od 25 do 59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

